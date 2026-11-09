Galería | Los paraguas y chubasqueros inundan las calles de Ourense por la borrasca Bruna

La lluvia vuelve a Ourense tras meses de sequía y obliga a los vecinos a recuperar los impermeables para afrontar una semana de temporal.

Los ourensanos han tenido que recuperar paraguas, impermeables y chubasqueros para hacer frente a la lluvia que ya se deja sentir en la ciudad. La borrasca Bruna ha puesto fin a meses de sequía y ha cambiado por completo las estampas de las calles, donde los paraguas se han convertido en los grandes protagonistas de la jornada.

La provincia afronta una semana marcada por las precipitaciones, las tormentas y las fuertes rachas de viento. La inestabilidad se prolongará durante los próximos días, con acumulados que podrían alcanzar los 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Mientras tanto, los vecinos se preparan para convivir con el paraguas como compañero imprescindible en sus desplazamientos diarios.