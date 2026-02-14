Carmen Rivas, Manuel Pardo, Xosé Pastoriza, José López Campos e Miguel Ángel Santalices na presentación do libro “Del Orense Antiguo y otras colaboraciones”
Carmen Rivas, Manuel Pardo, Xosé Pastoriza, José López Campos e Miguel Ángel Santalices na presentación do libro “Del Orense Antiguo y otras colaboraciones” | Miguel Ángel

Galería | A pegada de Otero Pedrayo en La Región, en fotos

PRESENTACIÓN DO LIBRO

O Ano Oteriano suma un novo fito coa presentación en Ourense do libro "Del Orense Antiguo y otras colaboraciones", unha obra que recompila 162 artigos de Ramón Otero Pedrayo publicados en La Región entre os anos 1958 e 1960

O Ano Oteriano -elixido polo Parlamento galego por mor dos 50 anos do pasamento de Ramón Otero Pedrayo- viviu o venres un dos seus fitos coa presentación do libro “Del Orense Antiguo y otras colaboraciones”, no que se recompilan 162 artigos do ilustre galeguista ourensán publicados en La Región entre 1958 e 1960. “Poderiamos definilo como un testamento vital de Don Ramón sobre a súa cidade de sempre, sobre as pedras de Ourense, sobre a súa xente”, salientou o presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices, nun acto no que tamén interveu o conselleiro López Campos, o presidente da Fundación Eduardo López e Martín Outeiriño en representación de La Región.

Xosé Eduardo López Pereira e Martín Outeiriño.
1/7 Xosé Eduardo López Pereira e Martín Outeiriño. | Miguel Ángel
Galería | A pegada de Otero Pedrayo en La Región, en fotos
2/7 De Juana e Saco. | Miguel Ángel
Galería | A pegada de Otero Pedrayo en La Región, en fotos
3/7 Casares, Perozo e Carnicero. | Miguel Ángel
Galería | A pegada de Otero Pedrayo en La Región, en fotos
4/7 Carrión e Antonio. | Miguel Ángel
Galería | A pegada de Otero Pedrayo en La Región, en fotos
5/7 Xocas, Adolfo, María e Camilo. | Miguel Ángel
Galería | A pegada de Otero Pedrayo en La Región, en fotos
6/7 Fátima e Elena. | Miguel Ángel
Galería | A pegada de Otero Pedrayo en La Región, en fotos
7/7 Carmen Rivas, Manuel Pardo, Xosé Pastoriza, José López Campos e Miguel Ángel Santalices. | Miguel Ángel

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats