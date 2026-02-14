Galería | A pegada de Otero Pedrayo en La Región, en fotos

PRESENTACIÓN DO LIBRO
O Ano Oteriano -elixido polo Parlamento galego por mor dos 50 anos do pasamento de Ramón Otero Pedrayo- viviu o venres un dos seus fitos coa presentación do libro “Del Orense Antiguo y otras colaboraciones”, no que se recompilan 162 artigos do ilustre galeguista ourensán publicados en La Región entre 1958 e 1960. “Poderiamos definilo como un testamento vital de Don Ramón sobre a súa cidade de sempre, sobre as pedras de Ourense, sobre a súa xente”, salientou o presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices, nun acto no que tamén interveu o conselleiro López Campos, o presidente da Fundación Eduardo López e Martín Outeiriño en representación de La Región.
