Galería | Previsel transforma Ourense en un parque de prevención y seguridad, en fotos

Más de 50 actividades formativas durante la 19ª edición del Salón da Prevención e Seguridade Laboral (Previsel) permiten a los asistentes vivir simulacros, talleres y experiencias reales para fomentar la seguridad laboral y la prevención de riesgos en Ourense

Expourense se convirtió en un escenario de aprendizaje y acción durante la 19ª edición del Salón da Prevención e Seguridade Laboral (Previsel). Los visitantes vivieron en primera persona cómo actuar ante situaciones de riesgo, desde simulacros de evacuación hasta talleres de uso de extintores y prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP), sumando más de 50 actividades formativas diseñadas para promover la prevención y la seguridad laboral.

Entre las experiencias más impactantes estuvo el simulacro de ataque armado, donde los asistentes presenciaron cómo se coordinan policía y servicios sanitarios para atender a víctimas ficticias, incluyendo la intervención de un helicóptero del 061. También destacó el taller de intervención ante intentos autolíticos, que enseñó la importancia de la escucha activa, la empatía y la asistencia humanizada, mostrando a los participantes cómo cada gesto puede marcar la diferencia en situaciones críticas.