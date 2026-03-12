Previsel busca siniestralidad cero mediante la formación en Ourense

Los agentes de la Policía Nacional actúan en el simulacro con una persona armada.

Expourense se convirtió este miércoles en un parque temático de la prevención y la seguridad. Un simulacro de evacuación ante una persona armada, un taller sobre el uso del extintor o distintas conferencias técnicas son algunas de las actividades en las que participaron los asistentes al Salón da Prevención e Seguridade Laboral (Previsel). El objetivo es lograr la siniestralidad cero a través de la anticipación. En busca de ello, esta 19ª edición ofrece más de 50 acciones formativas, como prácticas de maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) o información sobre hábitos saludables.

Una de las actividades que más expectación levantó entre los asistentes fue el simulacro de evacuación. Consistió en la entrada de un hombre provisto de un arma larga, el cual realizó varios disparos, “muriendo” una persona y resultando “heridas” otras dos. En la actividad, el autor fue reducido por los agentes de la Policía Nacional, concretamente por Unidad de Prevención y Reacción (UPR). El simulacro, que también contó con la participación de personal sanitario, terminó con la visita del helicóptero del 061.

Taller sanitario, en Previsel. | MIGUEL ÁNGEL

También tuvo una gran acogida el taller de primeros intervinientes en intentos autolíticos. Fue impartido por Carmelo Vega, formador especializado en la intervención de suicidio en curso. El objetivo de la charla fue preparar la actitud de los servicios de emergencia ante un intento de suicidio: “Nuestro objetivo fundamental es el tratamiento humanizado de la persona, es un ser humano que quiere dejar de sufrir, si tuviese alguna salida, la escogería. Mediamos intentando disuadir esa posibilidad de suicidio ayudándole en las alternativas para que salga de esa circunstancia”.

Respecto a cómo debe actuar una persona que no sea profesional de emergencias, indicó que no se le debe asediar, hay que mostrar disposición a ayudarlo y no intentar contenerlo por la fuerza ni hacerle ningún tipo de reproche. “Lo importante es escucharle”, aseguró Vega.

La edición cierra con otra jornada de actividades

El Salón da Prevención e Seguridade Laboral (Previsel) cierra este jueves su 19ª edición con distintas actividades, entre ellas un taller de conducción de ambulancias, que contará con una parte teórica y otra práctica, esta última en el parquin exterior. La clausura y entrega de placas a los colaboradores se llevará a cabo a las 13,30 horas, presidida por Santiago Villanueva Álvarez, director xeral de Emerxencias e Interior.

Las cifras de la jornada Previsel Más de 50 Acciones formativas se desarrollan durante las dos jornadas de Previsel. 20 Son las actividades dirigidas al personal sanitario que asiste tanto de varios puntos de España como de Portugal. 2.700 Visitas recibió el año pasado el Salón, una cifra que podría superarse este año tras la gran acogida de la primera jornada.