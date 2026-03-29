Galería | La procesión de la Borriquilla marca el Domingo de Ramos en Ourense

La Borriquilla recorre rodeada de palmas el centro de la ciudad acompañada de centenares de ourensanos.

La procesión de la Borriquilla, celebrada el Domingo de Ramos (29 de marzo de 2026), marca el inicio de la Semana Santa representando la entrada de Jesús en Jerusalén. Caracterizada por la participación de niños con palmas y olivos, es una tradición festiva y matutina muy extendida.

Al mediodía el Parque de San Lázaro se llenaba se ourensanos y fieles con sus palmas y olivos para su bendición. El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, roció agua bendita sobre los presentes y bendijo a los presentes.

Tras la bendición se llevó a cabo la procesión de La Borriquilla que recorrió acompañada por centenares de ourensanos las calles de la ciudad como manda la tradición cada Domingo de Ramos. La ciudad escoltó la talla de Jesús de Nazaret, y revivió la entrada del Mesías en Jerusalén