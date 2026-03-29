SEMANA SANTA
Programas de la celebración en la provincia
La Borriquilla recorre rodeada de palmas el centro de la ciudad acompañada de centenares de ourensanos.
La Borriquilla recorre rodeada de palmas el centro de la ciudad acompañada de centenares de ourensanos. | José Paz

Galería | La procesión de la Borriquilla marca el Domingo de Ramos en Ourense

SEMANA SANTA 2026

El Domingo de Ramos llenó las calles del centro de la ciudad de olivos y palmas para acompañar a La Borriquilla. Antes de la procesión el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, realizó la tradicional bendición de ramos y palmas.

La procesión de la Borriquilla, celebrada el Domingo de Ramos (29 de marzo de 2026), marca el inicio de la Semana Santa representando la entrada de Jesús en Jerusalén. Caracterizada por la participación de niños con palmas y olivos, es una tradición festiva y matutina muy extendida.

Al mediodía el Parque de San Lázaro se llenaba se ourensanos y fieles con sus palmas y olivos para su bendición. El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, roció agua bendita sobre los presentes y bendijo a los presentes.

Tras la bendición se llevó a cabo la procesión de La Borriquilla que recorrió acompañada por centenares de ourensanos las calles de la ciudad como manda la tradición cada Domingo de Ramos. La ciudad escoltó la talla de Jesús de Nazaret, y revivió la entrada del Mesías en Jerusalén

Galería | La procesión de la Borriquita marca el Domingo de Ramos en Ourense
1/11 Rumbo a la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Ourense para acudir a la tradicional bendición de Ramos. | José Paz
Galería | La procesión de la Borriquita marca el Domingo de Ramos en Ourense
2/11 El agua bendita preparada para la bendición de olivos y palmas este Domingo de Ramos. | José Paz
Galería | La procesión de la Borriquita marca el Domingo de Ramos en Ourense
3/11 El obispo de Ourense Leonardo Lemos se dirige a los ourensanos antes de la tradicional bendicion de Ramos. | José Paz
Galería | La procesión de la Borriquita marca el Domingo de Ramos en Ourense
4/11 Leonardo Lemos imparte la bendición a los ourensanos este Domingo de Ramos. | José Paz
Galería | La procesión de la Borriquita marca el Domingo de Ramos en Ourense
5/11 El obispo de Ourense bendice a las palmas y olivos este Domingo de Ramos. | José Paz
Galería | La procesión de la Borriquita marca el Domingo de Ramos en Ourense
6/11 Leonardo Lemos rocía agua bendita sobre los fieles, ramos y palmas durante el Domingo de Ramos. | José Paz
Galería | La procesión de la Borriquita marca el Domingo de Ramos en Ourense
7/11 Rodeado de palmas, Leonardo Lemos acompaña a La Borriquilla en su procesión por las calles de Ourense. | José Paz
Galería | La procesión de la Borriquita marca el Domingo de Ramos en Ourense
8/11 Las calles del centro de Ourense llena de centenares de ourensanos que acompañaron a La Borriquilla con palmas por su procesión de Domingo de Ramos. | José Paz
Galería | La procesión de la Borriquita marca el Domingo de Ramos en Ourense
9/11 Los portadores y portadoras trasladan La Borriquilla por las calles del centro de Ourense. | José Paz
Galería | La procesión de la Borriquita marca el Domingo de Ramos en Ourense
10/11 Los ourensanos acompañaron a La Borriquilla en su procesión por las calles de Ourense. | José Paz
Galería | La procesión de la Borriquita marca el Domingo de Ramos en Ourense
11/11 Los niños también presentes durante la procesión de La Borriquilla en Ourense. | José Paz

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats