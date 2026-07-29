El entorno del Puente Romano llegó a los 50 grados, con el pavimento acumulando calor tras horas de exposición solar.
El entorno del Puente Romano llegó a los 50 grados, con el pavimento acumulando calor tras horas de exposición solar. | Miguel Ángel

Galería | Estos son los puntos de la ciudad donde más grados marca el suelo en Ourense, en fotos

ROZAN LOS 60 GRADOS

El asfalto, el cemento y las explanadas multiplican el calor y convierten algunos puntos de la ciudad de Ourense en auténticos hornos

Las altas temperaturas convierten las calles de Ourense en auténticos puntos de calor durante las horas centrales del día. Con más de 40 grados en el ambiente, caminar por zonas sin sombra supone enfrentarse a superficies que acumulan todavía más temperatura.

Una medición realizada entre las 14,00 y las 15,00 horas reveló valores extremos en distintos puntos de la ciudad. La explanada de Expourense alcanzó los 59 grados, una cifra que muestra cómo el asfalto, el cemento y las zonas expuestas al sol multiplican el calor.

  • Expourense alcanza los 59 grados, el punto más caliente de la medición
  • La explanada de la Policía Nacional llega a 58,5 grados
  • La pasarela del Campus registra 55 grados al sol
  • La Estación Intermodal alcanza los 55 grados en el pavimento
  • El Jardín del Posío llega a 53 grados de temperatura del suelo
  • El Puente Romano supera los 51 grados
  • La Plaza Mayor marca 50 grados bajo el sol
  • La Subdelegación registra 50,5 grados en su entorno
  • Otero Pedrayo alcanza los 49 grados
  • Santa Eufemia llega a 45 grados
  • El acceso al nuevo CHUO registra 45 grados
  • El Paseo, el punto menos cálido, con 41 grados

Esta galería muestra cómo la ola de calor transforma el suelo de Ourense en un auténtico termómetro a pie de calle, con espacios donde la sensación térmica se dispara y obliga a extremar las precauciones.

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1/19 La explanada de Expourense fue el punto más caliente de la medición, con una temperatura del suelo de casi 59 grados durante las horas centrales del día. | Miguel Ángel
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2/19 La Plaza Mayor registró 50 grados en su superficie durante la medición realizada por la tarde. | Miguel Ángel
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3/19 La Plaza Mayor registró 50 grados en su superficie durante la medición realizada por la tarde. | Miguel Ángel
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4/19 Frente a la Subdelegación del Gobierno, el termómetro láser marcó 50,2 grados en el suelo. | Miguel Ángel
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5/19 La explanada de la Estación Intermodal registró más de 54 grados en una jornada marcada por temperaturas superiores a los 40 grados en el ambiente. | Miguel Ángel
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6/19 La explanada de la Estación Intermodal registró más de 54 grados en una jornada marcada por temperaturas superiores a los 40 grados en el ambiente. | Miguel Ángel
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7/19 La explanada de la Estación Intermodal registró más de 54 grados en una jornada marcada por temperaturas superiores a los 40 grados en el ambiente. | Miguel Ángel
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8/19 El Jardín del Posío alcanzó los 53 grados, a pesar de contar con zonas verdes dentro del espacio urbano. | Miguel Ángel
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9/19 El Jardín del Posío alcanzó los 53 grados, a pesar de contar con zonas verdes dentro del espacio urbano. | Miguel Ángel
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10/19 El Jardín del Posío alcanzó los 53 grados, a pesar de contar con zonas verdes dentro del espacio urbano. | Miguel Ángel
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11/19 El Jardín del Posío alcanzó los 53 grados, a pesar de contar con zonas verdes dentro del espacio urbano. | Miguel Ángel
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12/19 La entrada del nuevo edificio del CHUO alcanzó los 44 grados durante el recorrido de medición. | Miguel Ángel
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13/19 La entrada del nuevo edificio del CHUO alcanzó los 44 grados durante el recorrido de medición. | Miguel Ángel
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14/19 La explanada de la Policía Nacional alcanzó más de 56 grados, uno de los valores más elevados registrados en el recorrido. | Miguel Ángel
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15/19 La pasarela del Campus llegó a los 54,5 grados, evidenciando cómo las superficies expuestas al sol acumulan grandes cantidades de calor. | Miguel Ángel
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16/19 La pasarela del Campus llegó a los 54,5 grados, evidenciando cómo las superficies expuestas al sol acumulan grandes cantidades de calor. | Miguel Ángel
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17/19 El entorno del Puente Romano llegó a los 50 grados, con el pavimento acumulando calor tras horas de exposición solar. | Miguel Ángel
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18/19 El entorno del Puente Romano llegó a los 50 grados, con el pavimento acumulando calor tras horas de exposición solar. | Miguel Ángel
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19/19 El entorno del Puente Romano llegó a los 50 grados, con el pavimento acumulando calor tras horas de exposición solar. | Miguel Ángel

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