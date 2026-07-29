Galería | Estos son los puntos de la ciudad donde más grados marca el suelo en Ourense, en fotos

El entorno del Puente Romano llegó a los 50 grados, con el pavimento acumulando calor tras horas de exposición solar.

El asfalto, el cemento y las explanadas multiplican el calor y convierten algunos puntos de la ciudad de Ourense en auténticos hornos

Las altas temperaturas convierten las calles de Ourense en auténticos puntos de calor durante las horas centrales del día. Con más de 40 grados en el ambiente, caminar por zonas sin sombra supone enfrentarse a superficies que acumulan todavía más temperatura.

Una medición realizada entre las 14,00 y las 15,00 horas reveló valores extremos en distintos puntos de la ciudad. La explanada de Expourense alcanzó los 59 grados, una cifra que muestra cómo el asfalto, el cemento y las zonas expuestas al sol multiplican el calor.

Expourense alcanza los 59 grados, el punto más caliente de la medición

La explanada de la Policía Nacional llega a 58,5 grados

La pasarela del Campus registra 55 grados al sol

La Estación Intermodal alcanza los 55 grados en el pavimento

El Jardín del Posío llega a 53 grados de temperatura del suelo

El Puente Romano supera los 51 grados

La Plaza Mayor marca 50 grados bajo el sol

La Subdelegación registra 50,5 grados en su entorno

Otero Pedrayo alcanza los 49 grados

Santa Eufemia llega a 45 grados

El acceso al nuevo CHUO registra 45 grados

El Paseo, el punto menos cálido, con 41 grados

Esta galería muestra cómo la ola de calor transforma el suelo de Ourense en un auténtico termómetro a pie de calle, con espacios donde la sensación térmica se dispara y obliga a extremar las precauciones.