Galería | El Rally Ourense de Clásicos y Antiguos celebra su XXX edición
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RECORRIENDO OURENSE

Autos fabricados entre 1946 y 1985 volvieron a recorrer Ourense en una edición más del Rally Ourense de Clásicos y Antiguos. Los vehículos salieron desde la Plaza Mayor de Ourense este sábado, 30 de mayo, para recorrer un total de 204 kilómetros por las carreteras de la provincia.

Esta es la 30ª edición de esta cita que reúne a decenas de amantes de los autos clásicos cada año en Ourense pasando por localidades como Montederramo.

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