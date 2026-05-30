RECORRIENDO OURENSE
Galería | El Rally Ourense de Clásicos y Antiguos celebra su XXX edición
RECORRIENDO OURENSE
Autos fabricados entre 1946 y 1985 volvieron a recorrer Ourense en una edición más del Rally Ourense de Clásicos y Antiguos. Los vehículos salieron desde la Plaza Mayor de Ourense este sábado, 30 de mayo, para recorrer un total de 204 kilómetros por las carreteras de la provincia.
Esta es la 30ª edición de esta cita que reúne a decenas de amantes de los autos clásicos cada año en Ourense pasando por localidades como Montederramo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RECORRIENDO OURENSE
Galería | El Rally Ourense de Clásicos y Antiguos celebra su XXX edición
MÁS DE 700 PARTICIPANTES
Galería | Coren celebra a sus empleados en la tercera edición de la Andaina Campeira
NORMATIVA PASO A PASO
Pesca de la trucha en Ourense: Ríos abiertos, cuotas y permisos para 2026
Lo último
GASTRONOMÍA Y MÚSICA
Galería | Valdeorras disfruta con la XXVII Feira do Viño