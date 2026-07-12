Galería | Revistas para señoras y señoritas

Hubo un tiempo en el que las revistas femeninas jugaron un papel importante en la formación e información de las mujeres o al menos para la élite de las que sabían leer, que no eran la mayoría ni mucho menos. De esas elegidas formaban parte tres ourensanas conocidas en la localidad como “las señoritas de Sabudeco”. Ser hijas de don Heriberto Sabucedo, médico, diputado en Cortes y presidente de la Diputación, explicaba su prestigio social hasta el punto que, según las malas lenguas, las funciones teatrales del Principal no empezaban hasta que llegaban ellas al palco.

Las Sabucedo estaban suscritas a tres revistas: “El Correo de la Moda”, “Elegancias” y “La Moda Elegante”, editadas en Madrid y fechadas en los últimos años del XIX principios del XX. Aunque las revistas estaban pensadas para “señoras y señoritas”, y la moda era el tema estrella, en ellas se incluían artículos de opinión sobre temas cotidianos, poesías, cuentos, decoración, información sobre música y otras artes y se animaba a las mujeres a practicar deporte sin perder la elegancia, por supuesto, y adecuado al nivel social de las lectoras. Del nivel cultural de estas revistas da idea el hecho de que “Elegancias” fue dirigida durante un tiempo por el poeta nicaraguense Rubén Darío, quien publicó en ella algunos de sus poemas.

Las reliquias habían fascinado a Felipe II desde antes de 1580, desde que viera los relicarios de Colonia, y había enviado agentes para que le llevaran todas las que encontrasen. Al final de su vida la colección tenía más de siete mil piezas, incluidos diez cuerpos enteros, 144 cabezas, 306 brazos y piernas, así como los habituales fragmentos de la Vera Cruz, de la Corona de Espinas y otros objetos por el estilo. El rey mandó que se colocasen en suntuosos marcos de oro. — Philipp Blom - El coleccionista apasionado

Volviendo a la historia de esta colección formada por 58 ejemplares, editados durante dos años, la propiedad de las revistas, primorosamente encuadernadas, pasó de las Sabucedo a las hermanas Vales Babarro, costureras de profesión y próximas a las hijas de don Heriberto -hasta el punto que una de ellas era su ahijada-. Una sobrina de las Vales, Mercedes Varela, y ya fallecidas, encontró la colección en un desván. Las limpió, mandó alguna a restaurar y las conservó hasta que la Xunta las adquirió para ser depositadas en el Museo de Ribadavia. Las páginas de estas revistas suponen una interesante fuente de información de la historia de las mujeres del XIX, al menos de las mujeres que sabían leer y disponer de medios para seguir una moda sumamente complicada e incómoda.