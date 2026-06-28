Galería | Las calles de Seixalbo regresan al siglo XIX con la Festa dos Foros, en fotos

La Festa dos Foros llenó Seixalbo de recreación histórica, música y tradición para rememorar su victoria judicial de 1859 frente a los foros

Seixalbo se transformó este fin de semana en un escenario del siglo XIX para conmemorar la histórica victoria judicial de 1859 frente al clero. La Festa dos Foros recordó aquel hito que liberó a sus vecinos del pago de las rentas feudales.

Las calles se llenaron de ambiente festivo con música, gastronomía y vecinos vestidos de época. La jornada arrancó con sesión vermú en la plaza del Cabildo y continuó con el tradicional xantar vecinal.

Por la tarde y la noche, la “ruada” por las bodegas, los bailes tradicionales y los conciertos pusieron el broche a una celebración que combinó historia, cultura y participación vecinal.