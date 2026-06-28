Seixalbo volvió al pasado en su Festa dos Foros

Seixalbo viajó en el tiempo este sábado hasta 1859 para conmemorar una gesta histórica: el triunfo judicial de sus antepasados tras dos décadas de litigios contra el clero. Aquel hito vecinal los liberó de los foros, un gravoso impuesto que les exigía entregar parte de sus cosechas de vino al obispado, logrando esta exención mucho antes que el resto de Galicia.

Para celebrar el éxito de aquella revuelta, las calles se llenaron de música durante toda la jornada. Rememorando ese hito hsitórico este sábado los vecinos volvieron a salir a la calle, en una jornada marcada por la gastronomía y la música, que arrancó a mediodía con una sesión vermú en la emblemática plaza del Cabildo, antesala del xantar vecinal.

A la tarde, la música tradicional tomó el relevo con la “ruada” por las bodegas de la localidad, que congregó a multitud de personas, ataviadas muchas de ellas con ropas de época. La celebración continuó entrada la noche con un taller de baile tradicional impartido por Adrao Casal, antes de los conciertos de Tandub y Trapallada.