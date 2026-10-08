Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero

Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos

PUENTE DEL PILAR

El buen tiempo y el festivo del próximo lunes llenan de visitantes las calles de Ourense, que aprovechan estos días para descubrir sus rincones, disfrutar de las terrazas y los espacios termales de la provincia

El buen tiempo y el festivo del lunes día 12 de octubre animan la llegada de turistas a Ourense este jueves antes del puente del Pilar. Las calles del casco histórico, las terrazas y algunos de los principales atractivos de la ciudad se llenan estos días de visitantes que aprovechan para disfrutar de la provincia.

La Ribeira Sacra y el termalismo son también protagonistas de este puente, con viajeros llegados de otras provincias españolas y de Portugal.

El ambiente turístico deja estampas de una ciudad volcada estos días con sus visitantes, como se refleja en las siguientes imágenes.

Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
1/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
2/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
3/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
4/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
5/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
6/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
7/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
8/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
9/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
10/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
11/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
12/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
13/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
14/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
15/15 Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos | Lucía Otero

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