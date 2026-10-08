Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
PUENTE DEL PILAR
El buen tiempo y el festivo del próximo lunes llenan de visitantes las calles de Ourense, que aprovechan estos días para descubrir sus rincones, disfrutar de las terrazas y los espacios termales de la provincia
El buen tiempo y el festivo del lunes día 12 de octubre animan la llegada de turistas a Ourense este jueves antes del puente del Pilar. Las calles del casco histórico, las terrazas y algunos de los principales atractivos de la ciudad se llenan estos días de visitantes que aprovechan para disfrutar de la provincia.
La Ribeira Sacra y el termalismo son también protagonistas de este puente, con viajeros llegados de otras provincias españolas y de Portugal.
El ambiente turístico deja estampas de una ciudad volcada estos días con sus visitantes, como se refleja en las siguientes imágenes.
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Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
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Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
3/15
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
4/15
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
5/15
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
6/15
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
7/15
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
8/15
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
9/15
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
10/15
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
11/15
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
12/15
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
13/15
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
14/15
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero
15/15
Galería | Sol, turistas y mucho ambiente en la ciudad de Ourense, en fotos
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Lucía Otero