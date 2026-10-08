Ourense es la provincia española donde más crece el PIB per cápita

La economía de la provincia de Ourense cerró el año 2024 marcando un nuevo máximo histórico. El Producto Interior Bruto (PIB) -el indicador económico que mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en un territorio- alcanzó los 9.440 millones de euros, según los últimos datos oficiales de la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 452 millones de euros más que un año antes, lo que supone un crecimiento del 5,0% a precios corrientes, es decir, sin descontar el efecto de la inflación.

El dato confirma la aceleración de la economía provincial, que tras el fuerte impacto de la pandemia ha mantenido un ritmo constante de expansión. Desde el año 2020, la riqueza global producida en la provincia ha ganado más de 3.000 millones de euros. Esta evolución consolida a Ourense como la economía más dinámica de Galicia en el periodo acumulado desde la crisis económica de 2008, al elevar su PIB de 6.252 a 9.440 millones de euros. Este incremento del 51% la sitúa además entre las diez provincias de España que más han crecido desde aquel gran bache financiero.

Sin embargo, el verdadero hito de la economía provincial se refleja al medir la riqueza por habitante. El PIB per cápita de la provincia se disparó en 2024 hasta alcanzar los 30.965 euros, casi 1.100 euros más que en el ejercicio anterior. Con este registro, Ourense se sitúa como la provincia de toda España donde más ha crecido el PIB por habitante en lo que va de siglo, acumulando un espectacular ascenso del 177,5% desde el año 2000, cuando el indicador apenas llegaba a los 11.159 euros. Este liderazgo nacional sitúa a la provincia por delante de territorios como Cáceres (+166%), Lugo (+154,6%), Zamora (+151,3%) o Cuenca (+147,8%), que completan el quinteto estatal de cabeza en crecimiento per cápita.

Convergencia con España

Este ritmo ha permitido a la provincia protagonizar un llamativo sorpaso dentro del contexto autonómico. En el promedio producido por residente, Ourense supera a Pontevedra (28.988 euros) y a Lugo (30.113 euros), situándose al nivel de A Coruña (31.025 euros). Además, su índice de convergencia -el indicador que mide la distancia respecto a la riqueza media nacional, fijada en 32.708 euros por habitante- ha pasado del 69,8% en el año 2000 al 94,6% en 2024, lo que significa que la provincia está a menos de seis puntos de alcanzar el promedio del país.

No todo es positivo. Por tamaño global, el reducido volumen de partida mantiene a la economía de Ourense a la cola de Galicia en generación de riqueza total. Sus 9.440 millones quedan por detrás de Lugo (9.802 millones) y lejos de los grandes motores autonómicos que representan Pontevedra (27.475 millones) y A Coruña (35.121 millones). En el conjunto estatal ocupa el puesto 41 entre las 50 provincias españolas, en un ranking nacional que lidera Madrid.

EVOLUCIÓN DEL PIB EN OURENSE Y RANQUIN DE PROVINCIAS CON MAYOR CRECIMIENTO

El bajón del censo, factor clave del “salto” económico

El histórico salto de Ourense en el PIB por habitante tiene dos explicaciones muy sencillas. Por un lado, la economía de la provincia funciona a mayor ritmo porque sus empresas exportan más, los sectores clave aguantan con solidez y Ourense atraviesa una fase de aceleración que le está permitiendo recortar a pasos agigantados la brecha histórica que mantenía con su entorno. De hecho, en lo que va de siglo, la riqueza total que produce la provincia ha pasado de 3.798 a 9.440 millones de euros.

Sin embargo, el ingrediente decisivo para colocar a Ourense al frente de toda españa es la demografía. A diferencia de las provincias atlánticas, Ourense ha sufrido una persistente sangría de población en este siglo, pasando de 340.300 residentes en el año 2000 a 304.900 en 2024 (-10,4%). El resultado per cápita surge directamente de esta fórmula, ya que al repartir una tarta económica cada vez mayor entre menos personas, el promedio por habitante se dispara.