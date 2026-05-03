Galería | Estas son as coplas e os mellores maios de esta edición 2026 en Ourense, en fotos
FESTA DOS MAIOS
Nin a choiva acabou coa tradición. Ourense celebrou este domingo a súa emblemática Festa dos Maios, unha xornada onde o verde do musgo, o enxeño das coplas e a música tradicional galega impúxose ao mal tempo, demostrando que a cidade sabe darlle a benvida á primavera aínda que teña que ser baixo un paraugas
Desde primeira hora da mañá, as estruturas artesanais decoradas con flores silvestres e musgo da Festa dos Maios encheron de cor o centro histórico de Ourense, mentres a verdadeira calor da xornada poñíano a música e as afiadas coplas que entoaron nenos e maiores coa súa inconfundible sátira sobre a actualidade. Os ourensáns botáronse á rúa desafiando á choiva, deixando claro que o arraigamento desta celebración de Interese Turístico de Galicia está por encima de calquera inclemencia meteorolóxica.
