Galería | La tractorada a las puertas de la Subdelegación en Ourense: rollos de paja, protestas, policía y fuego

Publicado: 07 ene 2026 - 11:40 Actualizado: 07 ene 2026 - 11:44

La tractorada mantiene este miércoles su pulso en Ourense frente a la Subdelegación del Gobierno, en un ambiente de calma tensa y sin un plan cerrado por parte de los manifestantes. La concentración comenzó a primera hora de la mañana con una asistencia reducida, que fue creciendo progresivamente con el paso de las horas.

El tractor permanece en la entrada del edificio como símbolo de la protesta. La presencia policial, inicialmente discreta, se reforzó coincidiendo con el inicio de la jornada laboral con la llegada de varios furgones de la UIP, un despliegue que generó momentos de tensión y gritos entre los concentrados.

Las protestas comenzaron sobre las 8 de la mañana delante de la Subdelegación del Gobierno
1/20 Las protestas comenzaron sobre las 8 de la mañana delante de la Subdelegación del Gobierno / Bruno Losada
Poco a poco se fueron concentrando ganaderos y agricultores, que pasaron de 20 a casi 100
2/20 Poco a poco se fueron concentrando ganaderos y agricultores, que pasaron de 20 a casi 100 / Bruno Losada
La Policía Nacional llegó sobre las nueve de la mañana
3/20 La Policía Nacional llegó sobre las nueve de la mañana / Bruno Losada
Se escucharon gritos y hubo cierta tensión con la presencia policial, aunque sin incidentes
4/20 Se escucharon gritos y hubo cierta tensión con la presencia policial, aunque sin incidentes / Bruno Losada
El sol fue saliendo a medida que la concentración crecía
5/20 El sol fue saliendo a medida que la concentración crecía / Brais Nogueira
Tractores por detrás de la Subdelegación del Gobierno
6/20 Tractores por detrás de la Subdelegación del Gobierno / Bruno Losada
Tractores aparcados delante de la Subdelegación
7/20 Tractores aparcados delante de la Subdelegación / Xesús Fariñas
Hoguera improvisada por los asisetentes a las concentraciones
8/20 Hoguera improvisada por los asisetentes a las concentraciones / Xesús Fariñas
La Policía Nacional está intentando desbloquear la situación
9/20 La Policía Nacional está intentando desbloquear la situación / Xesús Fariñas
Helicóptero de la Policía Nacional sobre las movilizaciones
10/20 Helicóptero de la Policía Nacional sobre las movilizaciones / Xesús Fariñas
Cartel en le que se le "Non a Mercosur"
11/20 Cartel en le que se le "Non a Mercosur" / Xesús Fariñas
La Policía Nacional está trabajando para desbloquear la situación
12/20 La Policía Nacional está trabajando para desbloquear la situación / Xesús Fariñas
Se esperan casi 130 tractores para la jornada de hoy en Ourense
13/20 Se esperan casi 130 tractores para la jornada de hoy en Ourense / Xesús Fariñas
La Subdelegación afirma estar trabajando con normalidad
14/20 La Subdelegación afirma estar trabajando con normalidad / Xesús Fariñas
Rollo de paja delante de la Subdelegación del Gobierno
15/20 Rollo de paja delante de la Subdelegación del Gobierno / Xesús Fariñas
Hoguera improvisada por ganaderos y agricultores
16/20 Hoguera improvisada por ganaderos y agricultores / Xesús Fariñas
La tractorada continúa de manera pacífica, sin cortes de circulación
17/20 La tractorada continúa de manera pacífica, sin cortes de circulación / Xesús Fariñas
“Contamos con que veña moita xente e iremos improvisando, como todos os días”, señalan
18/20 “Contamos con que veña moita xente e iremos improvisando, como todos os días”, señalan / Xesús Fariñas
Desde un primer momento se contó efectivos policiales
19/20 Desde un primer momento se contó efectivos policiales / Xesús Fariñas
Tractor decorado con motivos navideños
20/20 Tractor decorado con motivos navideños / Xesús Fariñas

