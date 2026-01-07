Galería | La tractorada a las puertas de la Subdelegación en Ourense: rollos de paja, protestas, policía y fuego

La tractorada mantiene este miércoles su pulso en Ourense frente a la Subdelegación del Gobierno, en un ambiente de calma tensa y sin un plan cerrado por parte de los manifestantes. La concentración comenzó a primera hora de la mañana con una asistencia reducida, que fue creciendo progresivamente con el paso de las horas.

El tractor permanece en la entrada del edificio como símbolo de la protesta. La presencia policial, inicialmente discreta, se reforzó coincidiendo con el inicio de la jornada laboral con la llegada de varios furgones de la UIP, un despliegue que generó momentos de tensión y gritos entre los concentrados.