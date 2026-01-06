La tractorada crece en Ourense: bloquea con alpacas la Subdelegación y prevé colapsar este miércoles la circulación

El día de Reyes terminó en Ourense con una imagen insólita. Al filo de las 22,40 horas, el grueso de los agricultores y ganaderos que protestan desde el 29 de diciembre contra la rebaja de la PAC y el acuerdo con Mercosur, decidió retirarse a sus domicilios para descansar tras otra jornada reivindicativa en la que dejaron bloqueadas las puertas de la Subdelegación del Gobierno con un tractor y rollos de paja que colocaron durante la tarde. Durante la noche de Ryeyres, recibieron el apoyo in situ del presidente de la Diputación, Luis Menor, que apoyó sus consignas.

Este miércoles se espera más tensión en el centro de la ciudad. El objetivo de los manifestantes es “boicotear” y apretar las tuercas en el primer día laborable y escolar tras las fiestas navideñas a partir de las ocho de la mañana, aunque la Policía teme que se adelante a las siete.

A lo largo del día de Reyes entraron en la capital medio centenar de tractores más. Según Miguel Gómez, de la Asociación do Sector Primario de Galicia, se espera que este miércoles haya más de 130 máquinas en las calles.

Sus protestas

Las protestas de agricultores y ganaderos en Ourense tienen como principal causa el rechazo al acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, que, según el sector, permitiría la entrada de productos más baratos producidos sin cumplir las normas europeas. Denuncian que esto generaría competencia desleal, el cierre de explotaciones gallegas y una futura dependencia de importaciones con precios más altos para el consumidor.

Otro eje clave es la venta por debajo de los costes de producción. Señalan que los precios en origen son ruinosos y que los intermediarios y grandes superficies concentran los beneficios, por lo que exigen el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La burocracia de la PAC es otro foco de malestar: critican el exceso de papeleo, requisitos ambientales poco adaptados a Galicia y posibles recortes que amenazan la viabilidad del sector. También reclaman medidas preventivas en sanidad animal y mejores indemnizaciones ante enfermedades.

Finalmente, alertan del abandono del rural y del aumento del riesgo de incendios si desaparece el sector primario. Las protestas se extienden a otros municipios y se mantendrán de forma indefinida hasta obtener respuestas concretas de las administraciones.