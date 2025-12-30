Galería | Los tractores toman Ourense y San Cibrao: "Se non estamos nós, vanse queimar ata as persianas dos edificios"

Bajo el lema “están a matar o rural”, decenas de tractores se echaron este lunes a la carretera en Ourense para pedir mejoras para el sector. La movilización, convocada por la Asociación do Sector Primario de Galicia, partió del polígono de San Cibrao y paralizó el tráfico de la ciudad tras cinco horas de recorrido hasta plantarse frente a la Subdelegación del Gobierno.

La protesta reunió a más de un centenar de vehículos procedentes de concellos como Chandrexa de Queixa, Maceda, Montederramo, Xunqueira de Ambía o también de la comarca de A Limia. El portavoz Miguel Gómez, ganadero de Maceda, explicó el objetivo: “Denunciamos o abandono do rural e queremos que os que visitan Ourense en Nadal vexan a realidade que estamos vivindo”.

El rechazo al acuerdo con Mercosur fue uno de los ejes centrales. Gómez advirtió del peligro de monopolio y precios impuestos desde fuera: “Vai ser alimento barato ao principio, pero cando se fagan co monopolio vai ser o prezo que poñan eles”. A esto se suma una burocracia asfixiante que, según denunció, expulsa a quienes son “uns enamorados do sector”, pero se ven limitados por las exigencias legales. En materia sanitaria, exigieron prevención ante la dermatosis frenando la entrada de ganado afectado, en lugar de recurrir al sacrificio: “Cando chegue aquí cal vai ser a solución, matar aos animais?”. También reclamaron una PAC justa, control del jabalí y considerar el purín como abono y no residuo.

La protesta sirvió para denunciar el desmantelamiento de servicios públicos (trenes, médicos, cuarteles). Los ganaderos también dejaron una advertencia gráfica sobre su papel vital contra los incendios: ”Se non estamos nós, vanse queimar ata as persianas dos edificios da cidade”. La tractorada no es el punto final, el portavoz aseguró que los tractores continuarán aparcados ante la Subdelegación de forma indefinida mientras no les ofrezcan soluciones.

Fotos: Marcos Atrio y José Paz