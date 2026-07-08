Pasajeros consultan los paneles informativos en la estación de Ourense durante las incidencias en la alta velocidad.
Pasajeros consultan los paneles informativos en la estación de Ourense durante las incidencias en la alta velocidad. | José Paz

Galería | Viajeros tirados en la estación de tren Ourense tras horas de retraso por una avería en el AVE

INCIDENCIA EN O IRIXO

Una incidencia en la catenaria a la altura de O Irixo provoca importantes retrasos en la alta velocidad y deja a numerosos pasajeros con horas de retraso tirados en la estación de tren de Ourense

La Región
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Publicado: 08 jul 2026 - 18:27 Actualizado: 08 jul 2026 - 18:34

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Ourense y Santiago se ha visto alterada este miércoles debido a una incidencia entre un pantógrafo y la catenaria en las inmediaciones de O Irixo, según han informado Adif y Renfe.

La avería ha provocado importantes retrasos en varios servicios ferroviarios y algunos pasajeros han denunciado esperas de más de una hora dentro de los convoyes, mientras los técnicos trabajaban para solucionar el problema.

Las imágenes de esta galería muestran la angustia y desesperación de los viajeros en la estación de Ourense, con trenes detenidos, pasajeros esperando la reanudación del servicio y el desarrollo de una jornada marcada por las demoras en una de las principales conexiones ferroviarias de Galicia.

Galería | Viajeros tirados en la estación de Ourense tras horas de retraso por una avería en el AVE
1/6 Numerosos pasajeros permanecen en la estación de Ourense a la espera de la reanudación del servicio ferroviario. | José Paz
Galería | Viajeros tirados en la estación de Ourense tras horas de retraso por una avería en el AVE
2/6 La avería entre O Irixo y Santiago obligó a numerosos viajeros a esperar en la estación de Ourense. | José Paz
Galería | Viajeros tirados en la estación de Ourense tras horas de retraso por una avería en el AVE
3/6 Pasajeros consultan los paneles informativos en la estación de Ourense durante las incidencias en la alta velocidad. | José Paz
Galería | Viajeros tirados en la estación de Ourense tras horas de retraso por una avería en el AVE
4/6 Viajeros tirados en la estación de Ourense tras horas de retraso por una avería en el AVE. | José Paz
Galería | Viajeros tirados en la estación de Ourense tras horas de retraso por una avería en el AVE
5/6 Viajeros afectados por la incidencia en la catenaria aguardan noticias sobre la salida de sus trenes en la estación de Ourense. | José Paz
Galería | Viajeros tirados en la estación de Ourense tras horas de retraso por una avería en el AVE
6/6 Viajeros esperan en la estación de Ourense tras los retrasos provocados por la incidencia en la línea de alta velocidad. | José Paz

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