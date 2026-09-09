Llegada de alumnos y familias a las puertas del CEIP Amadeo Barroso durante la primera jornada del curso
Llegada de alumnos y familias a las puertas del CEIP Amadeo Barroso durante la primera jornada del curso | Martiño Pinal

Galería | Vuelve la actividad a los centros de Ourense con la vuelta al cole

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Un total de 29.313 estudiantes inician las clases en la provincia de Ourense en una jornada de reencuentros a las puertas de colegios como el CEIP Mestre Vide o el CEIP Amadeo Barroso

Un total de 29.313 estudiantes de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato han vuelto este miércoles a las aulas en la provincia de Ourense, devolviendo el movimiento a las puertas de centros como el CEIP Mestre Vide o el CEIP Amadeo Barroso.

La jornada inaugural se ha desarrollado entre los nervios y las sonrisas habituales del primer día en un año que arranca con 485 alumnos menos por el impacto demográfico en la etapa de Infantil; una pérdida de matrícula que se logra amortiguar en Primaria gracias a la reducción de ratios y al incremento del alumnado extranjero, lo que permite a la provincia sostener un balance positivo en aulas y puestos docentes.

Llegada de alumnos y familias a las puertas del CEIP Mestre Vide durante la primera jornada del curso
1/4 Llegada de alumnos y familias a las puertas del CEIP Mestre Vide durante la primera jornada del curso | Martiño Pinal
Padres en el CEIP Mestre Vide
2/4 Padres en el CEIP Mestre Vide | Martiño Pinal
Alumnos guardando los móviles en el CEIP Amadeo Barroso
3/4 Alumnos guardando los móviles en el CEIP Amadeo Barroso | Martiño Pinal
Alumnos guardando los móviles en el CEIP Amadeo Barroso
4/4 Alumnos guardando los móviles en el CEIP Amadeo Barroso | Martiño Pinal

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