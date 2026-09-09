El curso arranca en Ourense con menos escolares que nunca, más profesores y plazas sin cubrir

Una de las clases del CEIP Manuel Sueiro, que hoy se vuelve a llenar de alumnos en el primer día de clase de este curso 2026/27.

Se acabaron las vacaciones. Hoy 29.313 estudiantes ourensanos vuelven a las aulas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato para empezar un nuevo curso escolar. Serán 485 menos que hace un año. Sin embargo, lo harán con un balance positivo en lo que se refiere a la estructura de los centros, con más unidades (aulas) y docentes. Para entender esta paradoja -menos niños, pero más recursos- hay que analizar los datos por centro y etapa educativa, teniendo en cuenta la reducción de ratios en Infantil y el refuerzo de profesorado especialista en atención a la diversidad.

La clave de este inicio de curso radica en el fuerte contraste entre la Educación Infantil, que asume el golpe de la crisis demográfica, y la Educación Primaria, que logra compensar las cifras provinciales, en parte al verse beneficiada por la llegada de alumnado extranjero. “En las últimas semanas, se ha registrado un repunte importante de niños que llegan desde otros países para ser escolarizados”, asegura Yolanda Domarco, presidenta del sindicato ANPE Ourense, que reconoce que el aumento de estudiantado foráneo en los últimos años está ayudando a mantener aulas abiertas.

Balance positivo

En este sentido, la provincia pierde este curso cuatro aulas de Infantil y seis puestos de trabajo asociados a ellas. Los ajustes en esta etapa afectan a dos colegios de la ciudad (CEIP O Couto y el CEIP Albino Núñez), al CEIP Condesa de Fenosa, en O Barco, y a la Escuela de Educación Infantil (EEI) de Taboadela, que cierra. Mientras, Primaria se convierte en el gran salvavidas del sistema educativo ourensano. En esta etapa, la provincia logra un saldo de seis aulas a mayores y suma hasta nueve puestos de trabajo docente.

Este crecimiento se reparte por distintas zonas. En la ciudad, ganan una unidad colegios como el Manuel Sueiro, la Inmaculada o Seixalbo. En el rural y el área metropolitana, consiguen sumar un aula los centros de Amoeiro, Castrelo de Val, A Merca, Xunqueira de Ambía y Pereiro de Aguiar. La otra cara de la moneda en Primaria la viven los municipios de O Bolo y Medeiros (Monterrei), que pierden una unidad cada uno.

Atención a la diversidad

El otro gran factor que explica el incremento de la plantilla provincial es el blindaje a la atención a la diversidad. Los datos sindicales confirman la incorporación de cuatro profesionales más de Pedagogía Terapéutica (PT), tres docentes a mayores de Audición y Lenguaje (AL) y un nuevo puesto de Orientación. “Valoramos muy positivamente el refuerzo en estas áreas, sin embargo, no es suficiente, por lo que seguiremos insistiendo para que se incorporen más docentes especializados en los próximos cursos”, indica Domarco.

Este importante aumento en las necesidades de apoyo compensa el reajuste que sufren este año otras especialidades. En concreto, la provincia registra una pérdida de plazas en Educación Física (tres puestos menos), Música (dos menos) e Inglés (dos menos), frente al área de Francés, que logra sumar dos docentes a la red ourensana.

En definitiva, un encaje de bolillos que, restando las pérdidas en Infantil y sumando las ganancias en Primaria y apoyo educativo, arroja ese saldo final en positivo. Este reajuste en las aulas ourensanas se enmarca dentro de la estrategia autonómica para el nuevo curso, en el que el sistema educativo gallego alcanza un récord de profesorado a pesar de la constante caída demográfica.

Con todo, pese a este aumento de plantilla, desde sindicatos como ANPE o CIG apuntan a que todavía quedan plazas por cubrir, a pesar de que hoy empiezan las clases. Los equipos docentes llevan una semana trabajando para la puesta a punto de los centros antes de la llegada de los niños, con reuniones para definir horarios y otros asuntos, pero en algunos casos todavía faltan compañeros por llegar.

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