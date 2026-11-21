Cofrades españoles y portugueses compartieron mesa en el segundo día de Xantar, una jornada marcada por el protagonismo del país vecino y por una gala de entrega de premios a los mejores restaurantes y cocineros del salón.

El Salón Gastronómico Internacional Xantar cerró ayer su segundo día deleitando los paladares de los visitantes. En esta jornada el evento apostó por el acercamiento entre la gastronomía Portuguesa y la Gallega, promocionando el turísmo transfronterizo de forma conujunta; un impulso que llega en un contexto inmejorable para el país vecino. “El 63% de las pernoctaciones totales en todo el país, se encuentran en el Norte de Portugal. Cuatro veces más que el resto de regiones”, afirmó José Cancela, vicepresidente de la entidad de Turismo Porto e Norte de Portugal, en el acto central de hoy.

El evento también fue la casa del 22ª Encuentro Internacional de Cofradías Gastronómicas y Enófilas, donde cofrades de España y Portugal presentaron el gran Encuentro Internacional de Cofradías Gastronómicas que se celebrará en el mes de mayo de 2027.

Premios gastronómicos

Xantar acogió la gala de Entrega de los Premios de Radio Turismo. Estos premios se dividen en “Gorros Blancos”, donde se reconoce la labor de cuatro cocineras y un cocinero; y en “Platos de Oro”, que premian a cinco de los mejores restaurantes de Galicia, uno por provincia, exceptuando a Ourense, que cuenta con dos premios.

En esta ocasión, tres de las cocineras premiadas fueron ourensanas: Ana Belén Fernández, del restaurante O Lar do Leitón; María Francisca Gomes, cocinera en el restaurante del Balneario de Cortegada y María Otilia Docampo, chef del Restaurante Mantesil. Las cocineras recibieron su distintivo junto al chefs coruñes Jorge Rama y a la cocinera portguesa Normanda Costa.

Los restaurantes ourensanos que recibieron el “Plato de Oro” fueron el Mesón O Ribeiro, local del Casco Vello y el Restaurante Muiñeiro, ubicado en el barrio de A Valenzá.