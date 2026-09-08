Galerías comerciales de Ourense: de espaldas al cliente

El consumidor ourensano se encuentra cada vez más lejos de las galerías comerciales de la ciudad y dichos centros están cada vez más lejos de lo que el cliente busca. Se trata de una relación rota, dejando unos números de afluencia cada vez peores y evidenciando un abandono general en las galerías muy palpable y en incremento.

Una situación totalmente contrapuesta con respecto a unas décadas atrás, cuando estos espacios eran uno de los símbolos de Ourense, a los cuales la gente acudía en masa para compras y ocio.

Entrar ahora en cualquiera de estos treinta centros es viajar al pasado, dada la congelación estética en el tiempo en la que se encuentran, pero también es presenciar un duro presente, con pasillos que llevan décadas vacíos y en los cuales la suciedad es lo que más brilla.

Las que están en estado tan precario son aquellas más alejadas del centro de la ciudad. En cambio, en la zona más céntrica también encontramos casos graves como el de las Galerías Centrales, cada vez más vacías pese a su ubicación y llenas de humedades. Según un estudio de Loterías y apuestas del Estado tienen un tráfico quince veces menor al de calles contiguas.

Estos centros fían su futuro gracias a los bajos precios de alquiler, acogiendo centros estéticos de uñas, academias o sedes de clubes.