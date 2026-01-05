Una semana de tractorada de ganaderos y agricultores en Ourense para exigir mejoras

Ganaderos y agricultores se han reunido este lunes con el director general de la PAC, Juan José Cerviño, y con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, para pedir mejoras y trasladar su descontento con el acuerdo de la UE con Mercosur y en defensa de una Política Agrícola Común (PAC) “justa”.

Se trata de una tercera reunión, tras las mantenidas con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y con representantes de Medio Rural, y que sucede a las jornadas de "tractorada" celebradas durante esta última semana, que han colapsado el centro de la ciudad con tractores aparcados en entornos próximos a la Subdelegación del Gobierno.

Entre las principales reivindicaciones, los representantes del Sector Primario han pedido que “no se firme el convenio con Mercosur”, así como reclamar los “recortes en la PAC”.

“Somos intermediarios de las ayudas de la PAC para poder servir alimento a un precio asequible para el consumidor”, había recalcado uno de los portavoces de la ‘tractorada’ en Ourense y ganadero de Maceda, Miguel Gómez, aunque este lunes se ha negado a dar declaraciones.

“Igualdad de condiciones”

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha pedido en declaraciones a los medios “igualdad de condiciones” para los productores gallegos. “Tampoco podemos pegarnos tiros en los pies”, ha añadido, al destacar que mientras los productores gallegos “deben cumplir una serie de requisitos”, los consumidores “pueden adquirir productos a los que no se les exigen esos requisitos”.

“Desde el primer momento me puse en contacto con ellos para escuchar sus demandas y tratar de ayudar con lo que tenía que ver con la Diputación”, ha señalado, recalcando que así lo demuestra su firma en el libro de recogida de apoyos.

En esta línea, Menor ha criticado el acuerdo europeo con Mercosur, al considerar que los productos locales competirán en inferioridad de condiciones con los que “se producen en otros lugares”, que “serán más baratos” y contarán con “requisitos mucho menores”.

“Hay que apoyar la labor de los productores que tenemos aquí. La agricultura y la ganadería son elementos de primer orden en la cadena productiva y, por lo tanto, tienen que ser reconocidos socialmente igual que todos los demás”, ha concluido.