¿Por qué protestan los agricultores y ganaderos que aparcan sus tractores en Ourense? PAC, Mercosur o sanidad animal

Tractores aparcados a un costado de la Sudelegación de Gobierno en Ourense

La tractorada de agricultores y ganaderos en Ourense se ha convertido en una de las protestas rurales más visibles de la provincia de Ourense y otras partes de España en los últimos años. Bajo el lema “Están a matar o rural”, decenas de tractores inundaron el centro de la ciudad y extendieron las movilizaciones a Xinzo de Limia, denunciando una situación límite para el sector primario.

Los manifestantes aseguran que no se trata de una protesta puntual, sino de una rebelión del campo contra políticas que consideran injustas y que amenazan la supervivencia de las explotaciones familiares. Además, no tiene fecha final, asegurando que permanecerán en el entorno del Parque de San Lázaro y Juan XXIII de forma indefinida. Estas son sus reclamaciones:

Rechazo al acuerdo UE-Mercosur: el origen del conflicto

Uno de los principales motivos de la protesta es el rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Agricultores y ganaderos advierten de que este tratado permitiría la entrada de productos agrícolas y cárnicos más baratos procedentes de Sudamérica, producidos sin cumplir las estrictas normativas europeas en materia de sanidad, trazabilidad y bienestar animal.

El sector denuncia una competencia desleal que podría provocar el cierre masivo de explotaciones gallegas y generar una dependencia de importaciones extranjeras. Según explican, los precios bajos iniciales derivarían a medio plazo en monopolios que acabarían imponiendo precios más altos al consumidor.

Protestas de los agricultores y ganaderos en Ourense | José Paz

Precios por debajo del coste y abuso de la cadena alimentaria

Otro de los ejes de la tractorada en Ourense es la denuncia de los precios en origen, que califican de ruinosos. Los agricultores aseguran que producir un saco de patatas les cuesta 0,60 euros, mientras que se les paga 0,30 euros, y finalmente el consumidor llega a pagar hasta 4,50 euros en el supermercado.

Por este motivo, exigen el cumplimiento real de la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe vender productos agrícolas por debajo del coste de producción. El sector señala a los intermediarios y grandes superficies como los principales beneficiarios de esta distorsión de precios.

Bajo el lema “Sen campo, a cidade non come”, buscaron el apoyo de la ciudadanía y reivindicaron su papel esencial en la alimentación y el equilibrio del territorio. En Ourense llegaron a repartir carne y patatas de forma gratuita.

La burocracia de la PAC

La Política Agraria Común (PAC) es otro foco de malestar. Los ganaderos insisten en que las ayudas europeas no son un privilegio, sino una herramienta imprescindible para garantizar alimentos a precios asequibles.

Denuncian:

Excesiva burocracia .

Requisitos medioambientales poco adaptados a la realidad gallega.

Amenaza de recortes que pondrían en riesgo la viabilidad de las explotaciones.

Según el sector, la PAC ha pasado de ser un apoyo a convertirse en un sistema que prioriza el papeleo sobre el trabajo real en el campo.

Sanidad animal en plena ola de enfermedades

Durante las protestas se abrió un nuevo frente relacionado con la sanidad animal, especialmente por el riesgo de entrada de la dermatosis nodular desde otros países. Los ganaderos exigen planes preventivos, en lugar de medidas tardías basadas en el sacrificio de animales.

Reclaman además una revisión urgente de las tablas de indemnización, que consideran insuficientes, y defienden la necesidad de conservar la cabaña ganadera como base del sector primario.

Los tractores tomaron Ourense y San Cibrao

Abandono del rural y riesgo de incendios

Los manifestantes también denuncian el desmantelamiento de los servicios públicos en el rural, como la falta de médicos, trenes o cuarteles. Alertan de que la desaparición del sector primario provocará el abandono del territorio y un aumento del riesgo de incendios forestales.

“Si no estamos nosotros, se quemará todo”, advierten, subrayando su función como primera barrera contra el fuego.

Protestas indefinidas

La tractorada no se limita a Ourense. La Asociación do Sector Primario de Galicia (ASPG), que agrupa a más de 150 agricultores, extendió las protestas a Xinzo de Limia, donde decenas de tractores bloquearon el centro urbano.

Los manifestantes aseguran que mantendrán la presión hasta obtener respuestas concretas, tras denunciar la falta de predisposición de las administraciones. Si no hay soluciones, anuncian nuevas movilizaciones en otros concellos de la provincia.