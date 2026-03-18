Los garajes de la avenida de Portugal hacen aguas

Tras más de una semana con las obras de la avenida de Portugal paralizadas, pero con la calle destrozada y con dificultades graves para la movilidad, los vecinos temen que esta situación se prolongue durante semanas “o incluso meses”.

Con los trabajos a medio hacer, las consecuencias de deterioro en los diferentes puntos de los 1,2 kilómetros de esta obra son más que notables, dejando puntos de peligro para la integridad de las personas, desde aceras a medio hacer, que pueden provocar tropezones, hasta gravilla y arenilla por la calle que provoca riesgo de resbalones. La propia convivencia en esta vía, tanto de coches como de peatones, supone un riesgo que se ven obligados a asumir todos los viandantes de la zona y que dificulta de manera especial la vida cotidiana de las personas con movilidad reducida.

Pero los problemas de los vecinos continúan creciendo. Los residentes del 109 de la avenida de Portugal mostraron sus quejas por las filtraciones de agua en el garaje a consecuencia de las obras que provocaron la inundación de una parte del mismo. “Viendo como está y el agua que se filtra, tenemos miedo de que ceda la infraestructura”, indican.

“Algunha das entradas dalgúns garaxes púxose máis alta e entón o que é o garaxe en si fai caída, fai que toda a auga da coiva vaia para dentro, imaxino que pasará nalgunha dos portais tamén, é un gran problema”, añadieron algunos de los vecinos, mostrando que no es un caso aislado, sino que los problemas con el agua están al orden del día y este tipo de escorrentías podrían ser de gran peligro en caso de una fuerte tormenta.

Otro de los mayores temores que muestran los vecinos es el riesgo que puede haber en la zona en el caso de una emergencia, especialmente por las dificultades de circulación, que ponen en riesgo entorpecer la entrada de ambulancias o camiones de bomberos. “Cando morra algún señor maior porque non poida entrar unha ambulancia a ver qué pasa despois”, manifestó un residente de la zona.

“Si hay un incendio, seguro que los servicios de emergencia tardan más de lo que deberían en entrar, es un auténtico peligro estar así”, fue otra de las principales inquietudes que mostraron los residentes de la zona.

El Concello emplaza a finales de la próxima semana una solución

La reforma de la avenida de Portugal permanece bloqueada por novena jornada consecutiva y la solución podría no llegar hasta después de Semana Santa, según los datos proporcionados por PP y BNG tras las juntas de área. El Concello busca una solución técnica para el abandono de la empresa Opain, que se encuentra en crisis y sin maquinaria. Las opciones pasan por un acuerdo de pago para que retomen los trabajos o una cesión del contrato a otra constructora, aunque ambas vías dependen de la actual adjudicataria. Otra opción sería una obra de emergencia.

Falta de información

El PP lamentó la una “falta total de información e control” en una obra que el gobierno local permitió que quedase sin terminar. La portavoz Ana Méndez alerta sobre problemas de seguridad y deficiencias graves, como filtraciones de agua en los garajes de los edificios afectados. Los populares critican que se esté buscando ahora una solución jurídica cuando la problemática ya era conocida antes de la marcha de la empresa.

Polémicas multas

A la parálisis de la obra se suma la queja de los residentes por las multas recibidas al acceder a sus garajes, adelantó el BNG. Tras la retirada de la señalización que permitía el paso a vehículos autorizados, el control de acceso ha comenzado a sancionar a los vecinos, generando un profundo malestar en el barrio ante la falta de alternativas y de información oficial.