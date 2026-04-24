Gestión de biomasa en Ourense: plazos, requisitos y obligaciones legales

Conoce los detalles sobre la gestión de la biomasa en Ourense

El Concello de Ourense ha fijado el 31 de mayo de 2026 como fecha límite para que propietarios de terrenos cumplan con la gestión de biomasa vegetal en franjas secundarias, una medida clave para la prevención de incendios forestales en Galicia.

Esta obligación está regulada por la Lei 3/2007, que establece actuaciones preventivas en zonas cercanas a núcleos de población y edificaciones.

Plazos para la gestión de biomasa en Ourense en 2026

El plazo establecido para realizar los trabajos de limpieza y adecuación de parcelas finaliza el 31 de mayo de 2026. Hasta esa fecha, los titulares de terrenos pueden cumplir voluntariamente con la normativa. A partir de ese momento, la administración podrá intervenir en caso de incumplimiento.

Este calendario responde a la necesidad de que las parcelas estén en condiciones óptimas antes del inicio de la época de mayor riesgo de incendios.

Requisitos de limpieza y franjas de seguridad

La normativa obliga a gestionar la biomasa en una franja de seguridad de 50 metros alrededor de:

Suelo urbano

Núcleos rurales

Viviendas aisladas

Instalaciones como industrias, gasolineras o cámpings

En estas zonas:

Debe eliminarse la vegetación densa y restos forestales

No pueden mantenerse especies consideradas de riesgo, como eucaliptos o determinados pinos

Es obligatorio reducir la continuidad del combustible vegetal

Estas medidas buscan frenar la propagación del fuego en áreas próximas a la población.

¿Quién está obligado a cumplir la normativa?

La responsabilidad recae en:

Propietarios de parcelas

Titulares de derechos de aprovechamiento

Responsables de terrenos en zonas afectadas

También se incluyen terrenos situados tanto a menos como a más de 400 metros del monte, en función del tipo de suelo y edificación.

Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la gestión de biomasa puede derivar en sanciones económicas y otras medidas administrativas.

Según la legislación vigente:

Infracciones leves: hasta 1.000 euros

Infracciones graves: hasta 100.000 euros

Estas cuantías se establecen conforme a la Ley 43/2003 y la normativa autonómica. Además, se podrá proceder al decomiso de la madera retirada de especies prohibidas.

Ejecución subsidiaria por parte del Concello

Si los responsables no cumplen dentro del plazo, el Concello podrá actuar de forma directa mediante ejecución subsidiaria.

Esto implica:

Realización de los trabajos de limpieza por parte de la administración

Acceso a las parcelas afectadas, dentro del marco legal

Repercusión de los costes al titular del terreno

El Concello también podrá iniciar procedimientos sancionadores de forma paralela.

Consulta de parcelas afectadas

Las franjas de actuación están recogidas en el Plan Municipal de Prevención de Incendios. Los ciudadanos pueden consultar si sus terrenos están afectados a través de: