Gestión de biomasa en Ourense: plazos, requisitos y obligaciones legales
HASTA EL 31 DE MAYO
Gestión de biomasa en Ourense: plazo hasta el 31 de mayo de 2026, requisitos legales, franjas de seguridad de 50 metros y sanciones por incumplimiento.
El Concello de Ourense ha fijado el 31 de mayo de 2026 como fecha límite para que propietarios de terrenos cumplan con la gestión de biomasa vegetal en franjas secundarias, una medida clave para la prevención de incendios forestales en Galicia.
Esta obligación está regulada por la Lei 3/2007, que establece actuaciones preventivas en zonas cercanas a núcleos de población y edificaciones.
Plazos para la gestión de biomasa en Ourense en 2026
El plazo establecido para realizar los trabajos de limpieza y adecuación de parcelas finaliza el 31 de mayo de 2026. Hasta esa fecha, los titulares de terrenos pueden cumplir voluntariamente con la normativa. A partir de ese momento, la administración podrá intervenir en caso de incumplimiento.
Este calendario responde a la necesidad de que las parcelas estén en condiciones óptimas antes del inicio de la época de mayor riesgo de incendios.
Requisitos de limpieza y franjas de seguridad
La normativa obliga a gestionar la biomasa en una franja de seguridad de 50 metros alrededor de:
- Suelo urbano
- Núcleos rurales
- Viviendas aisladas
- Instalaciones como industrias, gasolineras o cámpings
En estas zonas:
- Debe eliminarse la vegetación densa y restos forestales
- No pueden mantenerse especies consideradas de riesgo, como eucaliptos o determinados pinos
- Es obligatorio reducir la continuidad del combustible vegetal
Estas medidas buscan frenar la propagación del fuego en áreas próximas a la población.
¿Quién está obligado a cumplir la normativa?
La responsabilidad recae en:
- Propietarios de parcelas
- Titulares de derechos de aprovechamiento
- Responsables de terrenos en zonas afectadas
También se incluyen terrenos situados tanto a menos como a más de 400 metros del monte, en función del tipo de suelo y edificación.
Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento de la gestión de biomasa puede derivar en sanciones económicas y otras medidas administrativas.
Según la legislación vigente:
- Infracciones leves: hasta 1.000 euros
- Infracciones graves: hasta 100.000 euros
Estas cuantías se establecen conforme a la Ley 43/2003 y la normativa autonómica. Además, se podrá proceder al decomiso de la madera retirada de especies prohibidas.
Ejecución subsidiaria por parte del Concello
Si los responsables no cumplen dentro del plazo, el Concello podrá actuar de forma directa mediante ejecución subsidiaria.
Esto implica:
- Realización de los trabajos de limpieza por parte de la administración
- Acceso a las parcelas afectadas, dentro del marco legal
- Repercusión de los costes al titular del terreno
El Concello también podrá iniciar procedimientos sancionadores de forma paralela.
Consulta de parcelas afectadas
Las franjas de actuación están recogidas en el Plan Municipal de Prevención de Incendios. Los ciudadanos pueden consultar si sus terrenos están afectados a través de:
- El visor público de la Xunta de Galicia
- Los servicios municipales de medio ambiente
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