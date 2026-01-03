Gisela Vidal, venezolana residente en Ourense: "Estoy feliz de que empiece otra vez a ser libre"

"Mucha gente hemos emigrado por miedo, por nuestra familia, por estar perseguidos y, en mi caso, por salud". Gisela Francisca Vidal llegó a España en julio de 2017 y nunca regresó a su país de origen, Venezuela. Un cáncer de vejiga le obligó a abandonar su hogar porque allí "no había forma de curarme". Tras el ataque de Estados Unidos y la consiguiente captura de Nicolás Maduro, esta venezolana que reside actualmente en Ourense reconoce que recibió esta noticia "con lágrimas, pero de felicidad".

La realidad que vivió Gisela en Venezuela ha provocado que este movimiento internacional lo reciba como una esperanza de libertad, "nosotros hemos sufrido mucho y siempre hemos pedido libertad, sabíamos que esta libertad iba a costar vidas humanas y estoy feliz de que Venezuela empiece otra vez a ser libre".

Con tristeza, recuerda a familiares y conocidos que no han tenido la suerte que vivió ella al recuperarse del cáncer que la llevó a emigrar, "tengo muchas amigas que han fallecido por temas de salud en Venezuela y es muy duro verlo desde aquí". También recuerda cómo tuvo que enviar a su hijo fuera del país porque "casi me lo matan por un móvil, allí la vida no vale nada".

Asimismo, Gisela Vidal se muestra feliz porque han podido contactar con algunos familiares que continúan en el país y se encuentran en buen estado, aunque con problemas en la comunicación. "El hijo de mi marido está bien, pero no tenían luz y ya el móvil no tenía batería. Su hermano y algunos amigos que todavía están allí también estaban bien aunque no tenían luz".

A pesar de la alegría por la posibilidad de un cambio en su país tras los últimos acontecimientos, asegura que existe en ellos "un sentimiento muy grande de incertidumbre porque hemos pasado por mucho, hemos ganado elecciones, hemos perdido gente joven y hemos agotado todos los recurso democráticos y al día siguiente veías que no servía para nada". Gisela define estos hechos como "si vivieras una paliza" y asegura que a pesar de la alegría momentánea de hoy, "quizás mañana tengamos que volver a llorar de tristeza".