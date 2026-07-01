Gloria, turista madrileña: “Me faltaban Lugo y Ourense por conocer y hemos aprovechado.”
PARADA EN LA CIUDAD
La turista madrileña Gloria recorre la Ribeira Sacra junto a una amiga y hace una parada en la ciudad de Ourense antes de regresar a casa.
Gloria se encuentra realizando una ruta turística con una amiga por Galicia centrada en la Ribeira Sacra y las provincias de Lugo y Ourense. Llegó a la ciudad como parte de un itinerario que ya le ha permitido conocer otras zonas de la comunidad, aunque reconoce que todavía tenía pendiente esta parte del mapa gallego.
Pregunta. ¿Por qué habéis elegido Ourense para hacer turismo?
Respuesta. Estamos haciendo un tour por la Ribeira Sacra y queríamos aprovechar para conocer también las provincias de Lugo y Ourense, que eran las únicas que nos faltaban por visitar. Así que hemos aprovechado el viaje para completarla.
P. ¿Cuánto tiempo vais a estar por aquí?
R. Cogemos el tren a las cuatro de la tarde, así que ya estamos prácticamente terminando la visita.
P. ¿Qué es lo que más os está gustando de la ciudad?
R. De momento hemos visto la Catedral, la plaza y la zona de As Burgas. La fuente nos ha gustado mucho, aunque casi me quemo las manos al tocar el agua. Nos ha dado tiempo a poco más porque solo llevamos una hora en la ciudad, pero nos está gustando bastante.
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