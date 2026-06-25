Este verano sumérgete en el Ourense fluvial con las rutas en ecobarco de la Diputación

¿Qué mejor plan para este verano que hacer una visita turística desde el agua? Ourense vuelve a poder disfrutarse navegando en sus embalses gracias a la refrescante propuesta diseñada por la Diputación de Ourense, a través del Inorde, que ofrece tres rutas en ecobarcos que navegan en los embalses de Castrelo de Miño y Frieira sin emisiones, sin ruido y sin huella de carbono. Una experiencia que nos permite conocer puntos de interés turístico del Ribeiro con embarcaciones eléctricas de última generación totalmente respetuosas con el entorno, adquiridas al amparo del Plan de Sostenibilidad Turística en Ourense Termal. Solo el río, el paisaje y quien lo navega.

Saliendo de los embarcaderos de A Arnoia, Castrelo de Miño y Cortegada, podremos conocer sus tesoros naturales, culturales y patrimoniales desde otra perspectiva, surcando los embalses de Castrelo de Miño y A Frieira por donde el río Miño serpentea entre montañas, viñedos y pueblos con historia. Navegaremos a bordo de catamaranes cómodos y modernos de seis plazas con patrón, aunque también existe la posibilidad de alquilar el barco completo sin patrón, siempre que se cumplan con los requisitos necesarios.

Tres embarcaderos, tres formas de vivir la experiencia

Cada embarcadero cuenta con su propio catamarán —Espírito Ribeiro y Moura en Castrelo de Miño, el Treixadura que navega en A Arnoia y el Miñoto en Cortegada—, todos preparados para disfrutar del río en pareja, con amigos o en grupo, recorriendo una ruta diferente según el embarcadero que escojamos.

Así, para conocer el embalse de A Frieira podremos elegir dos salidas: desde Cortegada o desde A Arnoia. Saliendo de A Arnoia navegaremos en dirección a Ribadavia en una travesía ideal para el descanso y la conexión con la naturaleza donde podremos disfrutar preciosas vistas en el entorno del Balneario y de la histórica villa Ribadavia, cuna del Ribeiro donde confluyen los ríos Avia y Arnoia. Mientras que, si elegimos el embarcadero de la villa termal de Cortegada, optaremos por una ruta en la que combinaremos navegación y bienestar entre puentes y antiguos «pasos de barca» hasta la desembocadura del Deva, a un paso del histórico balneario de Cortegada, fundado en1937.

La tercera opción nos llevará a Castrelo de Miño, donde embarcaremos en el Parque Náutico de Galicia para disfrutar de una navegación entre viñedos y naturaleza con vistas panorámicas a Castrelo de Miño, Ourense, Cenlle y Ribadavia en un recorrido que garantiza una desconexión total sobre la amplia lámina del embalse, construido en 1969.

Tres opciones para disfrutar de Ourense desde el auga y para combinar con otras actividades en tierra, como paseos entre bosques autóctonos y antiguos caminos rurales, alojarse en establecimientos con encanto u optar por algunas de las muchas propuestas gastronómicas que encontraremos en el territorio, muchas de ellas con acreditaciones de su “Compromiso de Calidad Turística” que certifican la excelencia de sus servicios, en los que podremos completar nuestra inmersión en el territorio combinando paisaje, historia, bienestar y gastronomía.

Viajeras disfrutando de la experiencia | Deputación de Ourense

Rutas regulares, mañana y tarde

El servicio de ecobarcos funciona de forma regular desde el 1 de julio, todos los fines de semana con salidas de mañana y de tarde desde todos los embarcaderos, para que cada visitante elija la luz y el momento que prefiera para navegar. Entre semana se garantiza que al menos uno de los tres embarcaderos esté operativo para ofrecer siempre una ruta viable.

Durante algo más de una hora, las rutas en ecobarco nos permiten disfrutar de una actividad segura y accesible para todo tipo de público, incluyendo familias con niños y personas mayores. Y es que estos barcos 100% eléctricos están diseñado para fomentar un turismo inclusivo, por lo que cuentan con una popa plana que facilita el acceso a personas usuarias de sillas de ruedas, personas con movilidad reducida y otras personas con discapacidad.

Las tarifas también varían en función del tipo de usuario yendo desde 14 € por adulto hasta los 7 € para los menores de 14 años con descuentos para familias numerosas y personas con diversidad funcional (10€). Las reservas y la consulta de disponibilidad se realizan directamente en la web oficial del proyecto, ecobarcourense.gal.

Familia disfrutando de los Ecobarcos | Deputación de Ourense

Más allá del río: experiencias personalizadas

Y es que la provincia de Ourense ofrece un sinfín de posibilidades para gozar de su gastronomía, paisaje y descanso con actividades de termalismo, turismo activo o visitando alguno de los conjuntos históricos y patrimoniales que podemos encontrar en la comarca del Ribeiro. A través de agencias como Troulanda o Mirabeles LifeStyle podemos optar por escapadas exclusivas o por experiencias personalizadas a bordo de las embarcaciones para particulares, familias y parejas con el fin de explorar el lado más auténtico de Galicia, con paquetes pensados para prolongar la experiencia y sumergirnos en el espíritu auténtico de cada territorio, o incluso con propuestas adaptadas como las que nos ofrecen para disfrutar del eclipse del 12 de agosto desde la lámina de agua de los embalses ourensanos.

En definitiva, Ourense desde los embalses nos permite sumergirnos en el patrimonio, la cultura y la naturaleza más allá de sus aguas. Una manera de convertir la ruta en ecobarco en el punto de partida de una escapada completa.

Paisajes que inspiran, historias que emocionas y aguas que conectan. Las rutas en ecobarco de la Diputación de Ourense son una aventura fluvial diferente y una invitación para redescubrir de forma sostenible la provincia desde sus embalses. Reservas e información: ecobarcourense.gal

Sabor a bordo: los packs de degustación de Galicia Gourmet

Como novedad, la travesía se puede completar con una propuesta para alegrar el paladar. Galicia Gourmet ofrece packs de degustación elaborados con productos gallegos de calidad, con diferentes propuestas de maridaje con vinos y vermús del territorio. Los packs se pueden reservar y recoger en tienda (Rúa da Paz, 1, Ourense), y podrán degustarse a bordo durante la navegación siempre que se trate de reservas de embarcación completa. Una forma redonda de unir paisaje, río y gastronomía de la tierra en una sola experiencia.