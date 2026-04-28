¿Sabe usted que otro de los grandes males de Ourense es el estado de los semáforos?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, a poco que hay tormenta, como el lunes, en arterias como la rúa Coruña dejan de funcionar los semáforos y provocan el caos
¿Sabe usted que otro de los grandes males es el estado de los semáforos? ¿Que a poco que hay tormenta, como el lunes, en arterias como la rúa Coruña dejaron de funcionar y provocaron el caos? ¿Que en O Couto también es habitual una caída generalizada de los semáforos? ¿Que llevar 11 años con el contrato caducado no ayuda? ¿Que como esta, no llegan los dedos de una mano para enumerar las concesiones sin renovar?
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