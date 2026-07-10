La grúa, víctima otra vez de impagos del Concello de Ourense

Nuevo episodio de impagos en el Concello de Ourense. La asfixia económica de la administración que encabeza Gonzalo Pérez Jácome vuelve a golpear directamente a los servicios públicos, dejando esta vez desamparados a los operarios de la grúa municipal. La empresa concesionaria, Grupo Europeo de Servicios Doal, ha comunicado oficialmente a la plantilla que solo les abonará el 50% de la nómina correspondiente al mes de junio debido a las deudas municipales.

Según detallan las comunicaciones de la empresa con su personal a las que ha tenido acceso este periódico, la dirección regional argumenta una “precaria situación de tesorería” derivada de los retrasos de la administración pública. El escrito señala que el abono de la mitad del salario busca evitar un mayor perjuicio a las familias, dejando el importe restante en el aire a la espera de que el Concello liquide lo que debe. Este nuevo tijeretazo salarial confirma que el grave conflicto de la grúa se ha cronificado. Ya en el mes de abril, el BNG denunció públicamente que una veintena de empleados sufrió impagos en marzo, llegando a calificar la gestión municipal de “quiebra técnica” y definiendo a Ourense como el “paraíso do pufo”.

La parálisis municipal se extiende a otros servicios vinculados a la propia empresa, ya que Doal -del antiguo grupo Vendex- también gestionaba la ORA. Tras la decisión del gobierno local de eliminar este sistema de regulación de aparcamiento en zona azul, nueve trabajadores fueron despedidos y se les adeudaba unas indemnizaciones que el Concello se comprometió a asumir.n

La carta que recibieron los trabajadores: