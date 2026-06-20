Jácome, apercibido por delito de desobediencia por impagos a la Policía

Un conflicto laboral que parece no tener fin entre el Concello de Ourense y la Policía Local, se enreversa todavía más, aumentando la tensión y el bochorno por los impagos de las horas extra, con más de 100 demandas de policías por dicho motivo.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo ha emitido un ultimátum directo y con nombre y apellidos al alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, advirtiéndole de que se enfrenta a la imputación de un delito penal de desobediencia y a la imposición de multas coercitivas si no ejecuta de forma inmediata el abono de las deudas salariales que el consistorio mantiene con los agentes.

Esto llega después de que la administración local omitiese hasta cuatro requerimientos previos de ejecución remitidos entre febrero y principios de este mismo mes. Ante esta reiterada negligencia institucional, el juez requiere personalmente al alcalde para que cumpla la sentencia sin más dilación.

No es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un colapso administrativo. El goteo en los tribunales es incesante, al rozar ya las 105 demandas por este concepto. De ellas, 34 cuentan ya con sentencia firme a favor de los policías, incluyendo condenas en costas para el Concello. Muchos pleitos se instruyen en Vigo porque la ley permite a los agentes con residencia en esa zona litigar allí.

Desde el cuerpo indican que esta situación se arrastra por un “mal funcionamiento de la administración” para tramitar los pagos, enquistado por la falta de presupuestos. Pero la sangría judicial crecerá tras el verano. El Concello pagó voluntariamente algunos atrasos que venían desde el 2014 entre el 2022 y el 2024, pero omitió los intereses de demora, relativos a los pluses de festividad y nocturnidad. En consecuencia, en septiembre se registrará una nueva oleada de otras 100 demandas solo para exigir estos intereses, a lo que hay que sumar el impago de horas extras que se arrastra desde 2017.