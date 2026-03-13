Un grupo de alumnos del CIFP A Carballeira descarta la presencia del mosquito tigre

Estudiantes de segundo año de Química y Salud Ambiental en el laboratorio del centro.

La Dirección Xeral de Saúde Pública otorgó el Premio Faro 2026 al Mejor Proyecto Educativo en Salud Pública al Proyecto Prometeo del CIFP A Carballeira. La ceremonia de entrega tendrá lugar hoy en el salón de actos de la Consellería de Sanidade en Santiago de Compostela.

“surgió la oportunidad para arrancar un proyecto con el alumnado”

Este innovador programa de vigilancia para la detección de vectores inició tras conocerse la presencia del mosquito tigre en Galicia en 2023. Según explica el profesor del ciclo superior de Química y Salud Ambiental Víctor Moreira a partir de esta noticia “surgió la oportunidad para arrancar un proyecto con el alumnado, pues ellos estudian factores ambientales que ponen en riesgo nuestra salud”.

La iniciativa también ha tenido repercusión nacional, pues tuvieron la oportunidad en 2025 de participar en un congreso educativo en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, donde presentaron la investigación realizada mediante un póster de resultados.

“es una manera de poder alertar y actuar sobre este vector”

Acerca de este proyecto, que utiliza 9 trampas colocadas en el entorno del centro que imitan el olor de la piel humana para atraer mosquitos y clasificarlos, la directora del CIFP, Adelaida Sáa, indicó que “el alumnado pone en práctica todo aquello que han ido trabajando en el aula”. Por su parte, la estudiante de segundo curso de Química y Salud Ambiental, Ariadna Pérez afirmó que “es importante que las personas conozcan nuestra investigación”, mientras su compañera de año Cleidis Chiré destacó refiriéndose al mosquito tigre que “es una manera de poder alertar y actuar sobre este vector”.

Hasta la fecha, Ourense no registra incidencias de mosquito tigre

Hasta la fecha, Ourense no registra incidencias de mosquito tigre. Adelaida Sáa recalca que uno de los factores más relevantes “es que somos el único centro de formación de Galicia que hace este estudio y el resultado es cero, con lo cual nos estamos adelantando”. Este precedente posiciona al CIFP A Carballeira como un referente autonómico que protege la salud pública frente a enfermedades como el dengue o el zika.

Adelaida Sáa | Martiño Pinal

“A día de hoy somos en Galicia el único centro de formación que hace este estudio”

Víctor Moreira | Martiño Pinal