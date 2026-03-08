MODELO DE CUIDADO INTEGRAL
Clínica Aurien Salud, especialistas en trabajar la salud preventiva de forma coordinada
MODELO DE CUIDADO INTEGRAL
Aurien Salud nace en Ourense con la vocación de ofrecer una forma diferente de cuidar la salud: más cercana, integral y centrada en la persona. Este proyecto apuesta por una visión innovadora en el abordaje del riesgo cardiovascular y metabólico, con especial atención a la cardiología y la rehabilitación cardíaca, acompañando a los pacientes durante todo su proceso de recuperación y mejora de su calidad de vida.
El equipo, formado por médicos especialistas, fisioterapeutas, logopedas, nutricionistas y profesionales del ejercicio terapéutico, trabaja de forma coordinada para diseñar planes personalizados adaptados a cada paciente.
En Aurien Salud la medicina no se entiende por partes, sino desde una visión 360º que integra diagnóstico, tratamiento y prevención en un mismo proceso asistencial.
