Clínica Aurien Salud, especialistas en trabajar la salud preventiva de forma coordinada

MODELO DE CUIDADO INTEGRAL

Con su equipo multidisciplinar, Aurien Salud ofrece un tratamiento personalizado a cada uno de sus clientes dependiendo de sus necesidades desde cardiología hasta logopedia

El equipo de Aurien Salud preparados para, de forma coordinada, ofrecer la mejor atención médica. | Cedida

Aurien Salud nace en Ourense con la vocación de ofrecer una forma diferente de cuidar la salud: más cercana, integral y centrada en la persona. Este proyecto apuesta por una visión innovadora en el abordaje del riesgo cardiovascular y metabólico, con especial atención a la cardiología y la rehabilitación cardíaca, acompañando a los pacientes durante todo su proceso de recuperación y mejora de su calidad de vida.

El equipo, formado por médicos especialistas, fisioterapeutas, logopedas, nutricionistas y profesionales del ejercicio terapéutico, trabaja de forma coordinada para diseñar planes personalizados adaptados a cada paciente.

En Aurien Salud la medicina no se entiende por partes, sino desde una visión 360º que integra diagnóstico, tratamiento y prevención en un mismo proceso asistencial.

  • Dirección: Concejo, 12, Ourense
  • Contacto: 988 141 994

