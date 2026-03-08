Clínica Aurien Salud, especialistas en trabajar la salud preventiva de forma coordinada

Aurien Salud nace en Ourense con la vocación de ofrecer una forma diferente de cuidar la salud: más cercana, integral y centrada en la persona. Este proyecto apuesta por una visión innovadora en el abordaje del riesgo cardiovascular y metabólico, con especial atención a la cardiología y la rehabilitación cardíaca, acompañando a los pacientes durante todo su proceso de recuperación y mejora de su calidad de vida.

El equipo, formado por médicos especialistas, fisioterapeutas, logopedas, nutricionistas y profesionales del ejercicio terapéutico, trabaja de forma coordinada para diseñar planes personalizados adaptados a cada paciente.

En Aurien Salud la medicina no se entiende por partes, sino desde una visión 360º que integra diagnóstico, tratamiento y prevención en un mismo proceso asistencial.