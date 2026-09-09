POR UNA BUENA CAUSA
La Guardia Civil de Ourense ayudará a Aspanas con su carrera solidaria
POR UNA BUENA CAUSA
La carrera solidaria de la Guardia Civil se celebrará el próximo 4 de octubre en Ourense. Los participantes se pondrán las zapatillas de correr en una prueba en la que lo más importante no es llegar primero a la meta, sino conseguir la mayor recaudación posible para Aspanas. Esta asociación busca mejorar la vida de las personas que sufren discapacidad intelectual.
La carrera engloba tres categorías. La primera en ponerse en marcha será la prueba absoluta. A las 11,00 horas los competidores iniciarán la carrera desde la Plaza Mayor y tendrán que superar 6,3 kilómetros para llegar a la meta. El precio será de 12 euros y desde la Guardia Civil animan a la gente a participar, ya que es una causa solidaria.
Tras esta prueba, competirán los inscritos en la carrera infantil -de 7 a 12 años-, quienes recorrerán un kilómetro. Por último, llegará el turno de los “pitufos” -entre 0 y 6 años-, que harán una distancia de 100 metros.
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