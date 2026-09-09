La Guardia Civil de Ourense ayudará a Aspanas con su carrera solidaria

La carrera solidaria de la Guardia Civil se celebrará el próximo 4 de octubre en Ourense. Los participantes se pondrán las zapatillas de correr en una prueba en la que lo más importante no es llegar primero a la meta, sino conseguir la mayor recaudación posible para Aspanas. Esta asociación busca mejorar la vida de las personas que sufren discapacidad intelectual.

Cartel oficial de la carrera solidaria. | La Región

La carrera engloba tres categorías. La primera en ponerse en marcha será la prueba absoluta. A las 11,00 horas los competidores iniciarán la carrera desde la Plaza Mayor y tendrán que superar 6,3 kilómetros para llegar a la meta. El precio será de 12 euros y desde la Guardia Civil animan a la gente a participar, ya que es una causa solidaria.

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Tras esta prueba, competirán los inscritos en la carrera infantil -de 7 a 12 años-, quienes recorrerán un kilómetro. Por último, llegará el turno de los “pitufos” -entre 0 y 6 años-, que harán una distancia de 100 metros.