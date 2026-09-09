La Guardia Civil de Ourense ayudará a Aspanas con su carrera solidaria

POR UNA BUENA CAUSA

El evento de la carrera solidaria de la Guardia Civil se celebrará el 4 de octubre y para los que quieran ayudar a la asociación se pueden inscribir en la carrera absoluta por 12 euros

Carrera solidaria de la Guardia Civil del pasado año.
Carrera solidaria de la Guardia Civil del pasado año. | Miguel Ángel

La carrera solidaria de la Guardia Civil se celebrará el próximo 4 de octubre en Ourense. Los participantes se pondrán las zapatillas de correr en una prueba en la que lo más importante no es llegar primero a la meta, sino conseguir la mayor recaudación posible para Aspanas. Esta asociación busca mejorar la vida de las personas que sufren discapacidad intelectual.

Cartel oficial de la carrera solidaria.
Cartel oficial de la carrera solidaria. | La Región

La carrera engloba tres categorías. La primera en ponerse en marcha será la prueba absoluta. A las 11,00 horas los competidores iniciarán la carrera desde la Plaza Mayor y tendrán que superar 6,3 kilómetros para llegar a la meta. El precio será de 12 euros y desde la Guardia Civil animan a la gente a participar, ya que es una causa solidaria.

Tras esta prueba, competirán los inscritos en la carrera infantil -de 7 a 12 años-, quienes recorrerán un kilómetro. Por último, llegará el turno de los “pitufos” -entre 0 y 6 años-, que harán una distancia de 100 metros.

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