Acceso a la Dark Web o IA: guardias civiles de Ourense se capacitan en nuevas habilidades digitales

Efrén Varón impartiendo el curso “Introducción a OSINT, DarkNet y preservación de evidencias digitales” a guardias civiles en Ourense.

Durante el pasado fin de semana un grupo de guardias civiles de Ourense y miembros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles continuaron formándose en conocimientos tecnológicos y ciberseguridad para enfrentar los retos constantes del entorno digital.

Estas jornadas de formación se enfocaron en tres aspectos fundamentales, hoy en día en su labor a través de la tecnología, como son la búsqueda avanzada de información en fuentes abiertas (OSINT), el acceso seguro a entornos de la DarkNet y la correcta preservación de evidencias digitales.

Los asistentes al curso “Introducción a OSINT, DarkNet y preservación de evidencias digitales” trabajaron en casos reales. | Cedida

Acciones como acceder a la DarkWeb o preservar de manera correcta las evidencias de carácter digital fueron algunos de los temas vistos en esta formación donde los asistentes trabajaron con casos reales y herramientas prácticas.

El curso impartido por Efren Varón, director de inteligencia de DLTCode y presidente de Ourensec, bajo el título “Introducción a OSINT, DarkNet y preservación de evidencias digitales” permitió a los asistentes adquirir nuevas competencias digitales. DLT Code es una empresa del Grupo Amora que está especializada en specializada en ciberseguridad, formación y tecnología Deep Tech basada en IA.

Los asistentes al curso “Introducción a OSINT, DarkNet y preservación de evidencias digitales” comparten opiniones entre ellos y ponen en marcha lo aprendido. | Cedida

“En los últimos años hemos observado cómo la investigación tradicional necesita apoyarse cada vez más en el uso de las nuevas tecnologías. Este tipo de formaciones son de gran relevancia para afrontar los retos actuales. Ourense cuenta con el talento y el entorno adecuado para convertirse en un referente en Galicia en este ámbito”, afirmó Efrén Varón Gil, director de inteligencia de DLTCode.

Estas formaciones son claves para que Ourense continúe como referente en Galicia en cuestiones de ciberseguridad e inteligencia .