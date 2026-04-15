El Centro de Ciberseguridad de San Cibrao das Viñas, a la vista tras el verano

El Centro de Ciberseguridad de Galicia (CECIGA) comienza a tomar forma, con un revistimiento ya visible y unas obras que encaran su fase final, alcanzando ya un 40% de ejecución, a través de una inversión de 6 millones de euros. El edificio, situado en el Parque Tecnolóxico de San Cibrao das Viñas y con una dimensión de cerca de 5.000 metros cuadrados, estará listo al final del verano, según informó la Xunta de Galicia.

El conselleiro de Facenda y Administración Pública, Miguel Corgos, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, acompañados por la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Novoa, visitaron ayer las instalaciones para comprobar el avance de un proyecto que será clave para la transformación digital de la comunidad y para posicionar a Ourense en el epicentro de la vanguardia tecnológica y más concretamente del ámbito de la ciberseguridad.

Marta Novoa calificó que la entrada en vigor de este centro convertirá a la provincia y, concretamente, a san Cibrao das Viñas “no berce da innovación tecnolóxica de toda Galicia”. Además, destacó que “non poderiamos ter un edificio que represente mellor a innovación dende o punto de vista da forma, tan singular, como dende o punto de vista dos materiais empregados e da súa eficiencia enerxética”.

“Non estamos a falar dun edificio administrativo ao uso, senón que estamos nun edificio singular, emblemático, que será referencia, sen lugar a dúbidas, non só polas súas funcións senón tamén pola súa estética como centro de excelencia en ciberseguridade”, resaltó Martínez Allegue, que reconoció el leve retraso de las obras debido a la dificultad generada por las precipitaciones del invierno, pero que siguen a buen ritmo para culminar a final de verano.

Miguel Corgos subrayó el carácter colaborativo del centro “no que traballará persoal de todas as administracións, dos concellos, da Deputación e das universidades, e tamén persoal de empresas colaboradoras”.

Edificio en cuatro bloques

La directora de obra, Elena Suárez, explicó que el diseño, que se mantiene desde el proyecto original, apuesta por “un gran espacio central que va a articular cuatro bloques que van a rotar alrededor de él”, donde cobran total protagonismo la fachada de aluminio, la luz natural, la transparencia y la integración del verde de la parcela, que se adentrará en el edificio a través de intersicios a cada lado.

De los cuatro bloques, uno estará destinado a la sala de operadores de ciberseguridad, otro acogerá los laboratorios de I+D (será el primero disponible), y los dos restantes albergarán los espacios administrativos.