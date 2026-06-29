Guerra vecinal contra la construcción del centro de salud Nóvoa Santos en Ourense

Vecinos de las comunidades de propietarios de los edificios de Juan XXIII y Paz Nóvoa mostraron su profunda preocupación por las consecuencias de una eventual construcción del nuevo Centro Integral de Salud (CIS) Nóvoa Santos conforme al proyecto aprobado por la Xunta.

La emisión de un dictamen por un perito arquitecto designado por el Juzgado puso de manifiesto, señalan, el terrible impacto que el edificio va a generar por su desmesurada altura y fondo, no solo desde un punto de vista visual, sino especialmente en el asoleamiento y ventilación de las viviendas cercanas, a las que se deja en una situación de inhabitabilidad.

Además, advierten de que la infografía del proyecto difundida por el Sergas junto a la nota de prensa que anunciaba esta actuación falseaba la escala y resultaba, por lo tanto, engañosa acerca del verdadero impacto del edificio. Recuerdan que este efecto sería tan acusado que los informes técnicos del Concello de Ourense dictaminaron desfavorablemente el proyecto.

Piden una solución

Es por ello que esperan que, con independencia del avance del procedimiento judicial, el Sergas convoque a los recurrentes sin esperar a una sentencia para alcanzar una solución razonable, escuchando así sus legítimas quejas, como consideran que debió hacer antes de presentar el proyecto.