¿Sabe usted que podría haber fichajes en los partidos de Ourense de cara a las elecciones de 2027?

¿Sabe usted que queda ya poco más de un año para las elecciones y empieza a haber ruxeruxe y nerviosismo en los partidos políticos? ¿Que hay algunos con miedo de no figurar en la próxima lista electoral? ¿Que parece que otros dan por abierto el mercado de fichajes? ¿Que ha habido algún acercamiento de algún partido a un político de otra formación? ¿Que veremos el final de la película en 13 meses?