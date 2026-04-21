Cientos de Harley-Davidson rugirán en Verín en honor a Toño Cesteiro

Los motores de en torno a 300 Harley-Davidson volverán a sonar en Verín un año más, pero en esta ocasión lo harán con especial intensidad en honor a Antonio Fernández Torcuato, más conocido como Toño Cesteiro, fallecido en agosto del año pasado. “La Explosiva”, la concentración de amantes de la icónica marca estadounidense de motocicletas, cumple 30 años y, con el objetivo de celebrar esta efeméride y rendir tributo a su fundador y alma máter, prepara una edición especial los próximos días 1 y 2 de mayo.

Detrás de este gran encuentro especial de moteros y amistades de Cesteiro se encuentra su gran amigo Jorge García “Enjoy”, quien busca mantener el espíritu de la concentración al tiempo que se homenajea la creatividad y el carisma que mostró Cesteiro con un evento a la altura. “Toño era moi coñecido tanto en Galicia coma en Portugal, pero sobre todo era moi querido”, resume el organizador de esta edición especial por su 30º aniversario.

A diferencia de otros años, cuando la participación en la concentración funcionaba a través de invitación, esta vez el evento es “máis aberto” con el fin de reunir a la mayor cantidad de amigos de Cesteiro. Según explica el organizador, lo que buscan es que todas aquellas personas que apreciaban a Cesteiro, tanto en España como en Portugal, puedan acudir para recordarlo y rendirle homenaje. Por ello estiman que “unhas 2.000 persoas” se darán cita a lo largo del viernes y del sábado.

Toño Cesteiro. | Cedida

Conciertos y acampada

Toda la programación de “La Explosiva” se concentrará en el entorno del área recreativa de A Preguiza, donde habrá habilitada una zona de acampanada para quienes acudan desde más lejos. En ese mismo espacio habrá “food trucks” que servirán comida y bebida, y puestos con productos relacionados con el mundo de las motos. En cuanto al programa musical, todos los grupos y artistas que se subirán al escenario están vinculados con su fundador.

El viernes 1 por la tarde actuará Billy Riders, mientras que por la noche habrá un concierto de la banda picheleira Mad Martin. Al día siguiente, sábado 2, se realizará una sesión vermú al mediodía en la Praza García Barbón, en la que tampoco faltará la música en directo. Ya por la tarde será el turno del artista Tino Lebowsky y por la noche cerrará el evento el grupo Gin Tonis.

Un referente del Entroido de Verín, querido a ambos lados de la Raia

Toño Cesteiro en su pub, el Revolver, en una foto de archivo. | Cedida

Toño Cesteiro fue hasta su fallecimiento un referente del humor y pieza clave del Entroido verinense, un clásico año tras año de la fiesta más emblemática de la localidad. Propietario del conocido Pub Revolver, amigos, vecinos y buena parte de su villa natal le rindieron tributo el pasado Domingo de Corredoiro a través de un emotivo homenaje que tuvo lugar en la Praza García Barbón, de la mano de Manolo “Cazoleiro” y Xosé Carlos Caneiro, y al que los asistentes acudieron vestidos de vaqueros, indios y caballos.

Roquero y amante empedernido de las motocicletas de la icónica marca estadounidense Harley-Davidson, recorrió a lomos de ellas buena parte de la geografía estatal y lusa, sumando recuerdos y amigos por allí por donde pasó, lugares en los que aún lo recuerdan. Su biografía incluye además anécdotas únicas, como el error administrativo por el que la Seguridad Social le cursó la baja por defunción, granjeándole el apelativo “O home que morreu dúas veces”