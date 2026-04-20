¿Sabe usted que se habla de una posible segunda vuelta en las elecciones a rector de la UVigo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones a rector de la Universidad de Vigo
¿Sabe usted que la campaña electoral al rectorado de la Universidad de Vigo empieza este lunes 20 de abril, pero en el Campus ya hablan de una segunda vuelta? ¿Que se presentan tres candidatos, dos de ellos con líneas similares, y eso parece que ajustará las cosas? ¿Que veremos si la ruta de facultades que se darán estas semanas sirve para decantar algo la balanza? ¿Y que el viernes el debate está servido en el Campus de Ourense?
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