Elecciones en la Universidade de Vigo: El rectorado se decidirá en un pulso a tres

El campus de Ourense acogerá uno de los debates clave entre los candidatos al rectorado de la Universidad de Vigo antes de las elecciones del 6 de mayo.

Este lunes, 20 de abril, empieza oficialmente la campaña electoral para el rectorado de la Universidad de Vigo. Será entonces cuando los tres candidatos puedan empezar a pedir su voto a los integrantes de la comunidad universitaria.

A lo largo de las próximas semanas están previstos múltiples actos en los tres campus que integran la institución. Los candidatos visitarán las distintas facultades para presentar sus programas y atender a las peticiones de estudiantes, docentes y otros miembros de la UVigo.

El próximo viernes Belén Rubio, Carmen García y Jacobo Porteiro se verán las caras en un debate en el campus de Ourense

En lo que se refiere a Ourense, el próximo viernes está previsto que Belén Rubio, Carmen García y Jacobo Porteiro se vean las caras en un debate que tendrá lugar en el campus, con ubicación aún por confirmar. La fecha que los tres equipos tienen marcada en rojo es el miércoles 6 de mayo, día en el que se celebrarán las votaciones.

Tres propuestas diferentes

Belén Rubio y todo el equipo de H2040. | La Región

La catedrática Belén Rubio, candidata a la Rectoría de la UVigo por H2040, cuenta con un equipo “con liderazgo institucional, experiencia, solvencia y cohesionado”, con una clara apuesta por la “igualdad efectiva”. Su propuesta está formada por siete mujeres y seis hombres porque, asegura, “queremos que as mulleres poidamos acceder aos postos polos que traballamos”. Con una línea continuista, Rubio mantendría a Francisco Javier Rodríguez Rajo al frente del vicerrectorado del campus de Ourense.

Carmen García Mateo en el centro, junto a su equipo. | La Región

Carmen García Mateo, candidata de Nós-Universidade, estará acompañada por 11 miembros –6 hombres y 5 mujeres–, entre los que destaca Montserrat Cruz como vicerrectora del campus. El equipo se caracteriza por su “paridad, presencia en los tres campus y trayectorias complementarias” en la investigación, la docencia, la transferencia y la gestión universitaria.

Jacobo Porteiro, en el centro, con los miembros de su equipo. | La Región

El candidato de ConSenso, el catedrático de Motores Térmicos Jacobo Porteiro, plantea 10 vicerrectorados, más la Gerencia y la Secretaría General. Precisamente en este último puesto está una de las principales sorpresas. La aspirante será María Xosé Pousa Crespo, una de las PAS (personal de administración y servicios) de la UVigo. Es la primera vez en la historia que un miembro del cuerpo administrativo aspira a entrar en el equipo rectoral, toda una declaración de intenciones de Porteiro para lograr un “consenso” con todos los estamentos. Su candidata para gobernar el campus de Ourense es Elena Rivo.