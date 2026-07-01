Habrá un nuevo túnel bajo la vía del tren en Ramón Puga: mejora del acceso peatonal a Barrocás casi 10 años después

Adif ha licitado por 2,1 millones de euros las obras de ampliación del paso inferior de la Rúa de Ramón Puga (casi 10 años después) y del paso superior de la Rúa de Tarascón en Ourense, con el objetivo de mejorar la permeabilidad del ferrocarril y facilitar el tránsito de peatones y vehículos en estas zonas de la ciudad.

La actuación forma parte del convenio de colaboración suscrito entre Adif y el Concello de Ourense, con una inversión global estimada de 2,4 millones de euros, financiada al 50% por ambas administraciones.

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Mejoras en Ramón Puga y Tarascón

En el caso del paso inferior de la Rúa de Ramón Puga, que atraviesa la línea ferroviaria Zamora-A Coruña, la actuación contempla la separación de la circulación en dos viales independientes, uno para cada sentido. La calzada actual pasará a tener sentido único desde la glorieta hacia Ramón Puga y contará con una nueva acera para peatones.

Además, se construirá un nuevo vial de unos 80 metros de longitud para el sentido contrario, que cruzará la infraestructura ferroviaria mediante un nuevo paso inferior y también dispondrá de espacio peatonal.

Plano de la nueva construcción | Adif

Por su parte, en la Rúa de Tarascón, sobre la línea Monforte de Lemos-Ourense-Vigo, se ejecutará una actuación similar. Se habilitará un nuevo vial de aproximadamente 45 metros para la circulación desde la N-120, que cruzará las vías mediante un nuevo paso superior con acera peatonal. El puente actual quedará reservado para el tráfico en sentido contrario.

Con estas intervenciones, Adif busca mejorar la seguridad vial, favorecer la movilidad peatonal y reducir el efecto barrera que genera el trazado ferroviario en distintos puntos del casco urbano ourensano.

La actuación también contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la creación de infraestructuras sostenibles y la promoción de sistemas de transporte más accesibles y seguros.