Hacienda recaudará en Ourense 1,6 millones por las balizas V16

Desde este 1 de enero, turismos, furgonetas, camiones y autobuses matriculados en España están obligados a llevar una baliza V16 conectada y homologada por la DGT, que pretende sustituir a los triángulos. La implantación de esta nueva normativa ha traído consigo una oleada de confusión, desconfianza y críticas. Entre los aspectos que han generado más revuelo está el factor económico, ya que la compra de estos dispositivos ha implicado un gasto para los conductores de entre 30 y 50 euros, ya que no se ha establecido un precio fijo de venta. Se convierte así en un cambio beneficioso tanto para las empresas que han sido homologadas, como para las arcas públicas.

Según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico, el parque móvil de la provincia cuenta con 231.800 vehículos que están obligados a llevar este dispositivo de geolocalización. Si bien el mercado ha ofrecido precios que oscilan entre los 30 y los 50 euros, tomando como referencia un precio medio de 40 euros por unidad, el desembolso total de los conductores ourensanos ha rozado los 9,2 millones de euros.

De esa cantidad, el 21% corresponde directamente al Impuesto sobre el Valor Añadido. En este sentido, los cálculos apuntan a que el cambio normativo ha generado una recaudación por IVA cercana a los 1,6 millones de euros exclusivamente en la provincia de Ourense.

Con todo, la recaudación neta final será algo inferior. Ourense cuenta con un significativo porcentaje de vehículos comerciales y de empresa. En estos casos (furgonetas de reparto, comerciales o vehículos de autónomos, así como los camiones), el IVA incluido en la compra del dispositivo es deducible, lo que reducirá la cifra real de recaudación fiscal.