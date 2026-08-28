¿Sabe usted que hay cosas en la city realmente incomprensibles? ¿Que es habitual ver las rampas de Rúa Concordia fuera de servicio? ¿Que el mantenimiento de esta ciudad ha dado un salto mortal que no nos esperábamos? ¿Que ahora se pueden ver en funcionamiento pero hay una valla que impide el paso? ¿Que, una vez más, el Concello impide el progreso? ¿Que en esta ocasión se puede decir que literalmente?