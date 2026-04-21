¿Sabe usted que las "rampitas" de Concordia pasan más tiempo paradas que en marcha?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la falta de funcionamiento de las rampas de Concordia.

Las rampas de Concordia.
Las rampas de Concordia. | La Región

¿Sabe usted que las rampitas de Concordia pasan más tiempo paradas que en marcha? ¿Que la primera el lunes no funcionaba y la segunda sonaba tan mal que podría explotar en cualquier momento? ¿Que parece que llevan el mismo motor que el Aston Martin de Fernando Alonso, que no tira ni pa’ atrás? ¿Que el ruxerruxe de que se escarallan demasiado a menudo es ya habitual entre vecinos y paseantes del centro?

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