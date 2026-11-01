¿Sabe usted que hay que dejar descansar a los que ya no están? ¿Que hay quien parece que no le tiene respeto a los muertos y los utiliza para sus intereses? ¿Que al alcaldiño no se le ha ocurrido otra idea que promocionar el Samaín de la ciudad bailando en el cementerio de San Francisco? ¿Que el vídeo causó bastante cabreo entre las familias que tienen a sus seres queridos enterrados en este camposanto?