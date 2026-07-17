¿Sabe usted que hay farolas tan entusiasmadas con el verano que se niegan a irse a dormir?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, unas farolas de la rúa da Granxa que seguían iluminando la mañana cuando el desayuno ya había quedado atrás y la factura eléctrica seguía corriendo.
¿Sabe usted que en verano los días son largos y soleados? ¿Que hasta a las farolas les emocionan las altas temperaturas? ¿Que empiezan a alumbrar cuando no deben y después pasa lo que pasa? ¿Que ayer ya pasada la hora del desayuno todavía no se habían apagado en la rúa da Granxa? ¿Que las luces que faltan al frente de la city sobran por las calles? ¿Que se abren zona de bajas emisiones pero la electricidad sigue corriendo?
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