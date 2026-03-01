¿Sabe usted que el ateltismo nacional se arbitra con sello ourensano?

¿Sabe usted que el atletismo de Ourense no solo destaca por sus atletas, sino también por el nivel de quienes imparten justicia en las pistas? ¿Que en los Campeonatos de España absolutos de pista cubierta que se celebran en Valencia, hay sello ourensano en el equipo arbitral? ¿Que los jueces Manuel Garrido y Nacho Rego han sido elegidos para estar al pie del cañón durante este fin de semana?