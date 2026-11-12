Herida una mujer al ser atropellada en la avenida de Zamora, en Ourense

Una mujer ha resultado herida leve en un accidente de tráfico este jueves por la mañana. Alrededor de las 7:45 horas, un particular llamó a emergencias por un atropello en la avenida de Zamora, a la altura del número 150, en la ciudad de Ourense.

Se trataba del propio conductor del vhículo, que notificaba haber atropellado a una persona. Testigos consultados cuentan que se trataba de una mujer a la que la rueda del coche le habría pasado por encima del pie.

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Hasta el punto acudió una ambulancia de Urxencias Sanitarias 061 y la Policía Local de Ourense. Se desconoce si la mujer se encontraba atravesando la carretera de forma correcta, aunque en la ubicación señalada por los servicios de emergencia se encuentra un paso de peatones con semáforo.