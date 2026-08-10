Herida una persona tras salirse de la vía con su vehículo en la entrada de Ourense

OU-105 donde un vehículo salió de la vía dejando una persona herida.

Una persona resultó herida al salirse de la vía este lunes 10 de agosto. Los hechos sucedieron en la OU-105 a la altura del kilómetro 0.

El accidente se produjo en la entrada a Ourense a la altura de la rotonda de la Avenida de Zamora cerca al Pazo dos Deportes. El 112 recibió la llamada de un testigo pasadas las 15:15 horas alertando del accidente.

El propio testigo relató que el conductor del vehículo implicado sufrió una pequeña indisposición mientras conducía, pudiendo ser esta la causa del accidente. Hasta el lugar se trasladaron Urgencias Sanitarias y Policía Local para atender al herido que abandonó el vehículo por su propio pie.